Google stellt Duet AI für Entwickler vor: Eine neue Ära der Konversations-KI-Tools

Google hat Duet AI für Entwickler offiziell weltweit zugänglich gemacht und eine neue und spezielle Adaption von Duet AI eingeführt – einem auf Konversations-KI spezialisierten Dienst. Diese bedeutende Ankündigung zeigt die kontinuierlichen Investitionen des Technologieriesen in künstliche Intelligenz und sein Engagement, die Aufgaben von Softwareentwicklern überall zu erleichtern.

Duet AI for Developers ist ein leistungsstarkes Tool, das sich auf die auf KI basierende Codierungsunterstützung konzentriert. Das System fügt sich hervorragend in Ihre IDE ein und fungiert als zuverlässiger Verbündeter, der wichtige Unterstützung wie Code-Vervollständigung und Code-Generierung bietet. Darüber hinaus bietet es Chat-Dienste und Smart Actions – die als Ein-Klick-Verknüpfungen dienen, um Unit-Tests zu generieren und komplexen Code zu entmystifizieren.

Richard Seroter, der Chief Evangelist bei Google Cloud, erläuterte die Vision hinter seiner Gründung: „Wir stellen uns täglich den Herausforderungen und Komplexitäten der Softwareentwicklung.“ Unser Fokus richtete sich auf den Einsatz von KI als Lösung, um Standardaufgaben zu eliminieren und das Codierungserlebnis zu verbessern. er teilte. So entstand der KI-Assistent, der sich nicht nur an die von den Entwicklern verwendeten Tools anpasst, sondern ihnen auch einen Hauch von Googles Einfallsreichtum verleiht.

Die Benutzerfreundlichkeit von Duet AI für Entwickler erstreckt sich auf mehrere gefragte IDEs wie IntelliJ, Clould Shell Editor, Clould Workstations, PyCharm und Visual Studio Code. Diese einfache Integration erleichtert einen reibungslosen Arbeitsablauf, indem sie alle notwendigen Unterstützungsleistungen bietet, ohne die virtuelle Umgebung des Entwicklers zu stören. Dank dieses KI-gestützten Assistenten können sich Entwickler jetzt von der lästigen Aufgabe verabschieden, ihre IDE ständig zu verlassen, um Informationen und Hilfe zu erhalten.

„Wir haben alle das schon erlebt, Suchergebnisse durchforstet, uns in Stack Overflow vertieft, Blogs und Videos durchsucht, und das alles nur, weil unser menschliches Gedächtnis uns im Stich lässt“, gab Seroter zu. „Solche Störungen können unsere Produktivität erheblich beeinträchtigen. Unser Ziel mit Duet AI for Developers ist es, Ihren Arbeitsablauf zu verlängern. Es bietet vertrauenswürdige Lösungen direkt in Ihrer IDE und vermeidet so unnötige Unterbrechungen.“

Googles Duet AI for Developers erweitert seine Unterstützung auf über 20 Programmiersprachen, darunter Go, Java, JavaScript, Python, C und C++. Bemerkenswert ist, dass die Plattform bereits ein Netzwerk mit mehr als 25 Partnern in der gesamten IT-Branche aufgebaut hat. Dieses System ermöglicht die Integration und den Aufbau zusätzlicher Funktionalitäten in die Lösung. Große Namen wie JetBrains, Confluent, MongoDB, HashiCorp und Datadog gehören zu den Kooperationspartnern von Google bei diesem Vorhaben.

In den kommenden Wochen beabsichtigt Google, alle Duet-KI-Dienste auf die Nutzung von Gemini zu aktualisieren, und verspricht weitere Verbesserungen. Ähnlich wie die AppMaster Plattform, die Anwendungen von Grund auf generiert und so die technische Verschuldung erheblich reduziert, zielt Duet AI for Developers darauf ab, die Produktivität und Effizienz der Entwickler erheblich zu verbessern.

Für diejenigen, die einen Testlauf in Betracht ziehen: Google bietet Duet AI für Entwickler bis zum 1. Februar 2024 kostenlos an, danach ist die Umstellung auf ein Abonnementmodell geplant.