Google เปิดตัว Duet AI สำหรับนักพัฒนา: ยุคใหม่ในเครื่องมือ AI เชิงสนทนา

Google ได้เปิดตัว Duet AI สำหรับนักพัฒนาอย่างเป็นทางการทั่วโลก โดยนำเสนอการปรับเปลี่ยน Duet AI ใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นบริการที่เชี่ยวชาญในการสนทนา AI การประกาศครั้งสำคัญนี้แสดงให้เห็นถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในด้านปัญญาประดิษฐ์ และความมุ่งมั่นของบริษัทในการอำนวยความสะดวกให้กับงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกแห่ง

Duet AI สำหรับนักพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่ให้ความสำคัญกับความช่วยเหลือในการเขียนโค้ดโดยอิงจาก AI ระบบจะผสานเข้ากับ IDE ของคุณเป็นพิเศษ โดยทำหน้าที่เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ซึ่งให้ความช่วยเหลือที่สำคัญ เช่น การเติมโค้ดให้สมบูรณ์และการสร้างโค้ด นอกจากนี้ยังมีบริการแชทและ Smart Actions ซึ่งทำหน้าที่เป็นทางลัดในคลิกเดียวที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างการทดสอบหน่วยและไขปริศนาโค้ดที่ซับซ้อน

Richard Seroter หัวหน้าผู้เผยแพร่ศาสนาของ Google Cloud สื่อสารถึงวิสัยทัศน์เบื้องหลังการสร้างสรรค์ เราเผชิญกับความท้าทายและความซับซ้อนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกวัน จุดมุ่งเน้นของเรามุ่งเน้นไปที่การใช้ AI เป็นโซลูชันในการกำจัดงานสำเร็จรูปและปรับปรุงประสบการณ์การเขียนโค้ด เขาแบ่งปัน ดังนั้นจึงถือกำเนิดเป็นผู้ช่วย AI ซึ่งไม่เพียงแต่ปรับให้เข้ากับเครื่องมือที่นักพัฒนาใช้เท่านั้น แต่ยังสอดแทรกความชาญฉลาดของ Google เข้าไปด้วย

การใช้งาน Duet AI สำหรับนักพัฒนาขยายไปยัง IDE ที่เป็นที่ต้องการหลายรายการ เช่น IntelliJ, Clould Shell Editor, Clould Workstations, PyCharm และ Visual Studio Code การผสานรวมที่ง่ายดายนี้ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานราบรื่นโดยให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นทั้งหมดโดยไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของนักพัฒนา ตอนนี้นักพัฒนาสามารถบอกลางานที่น่าเบื่อที่ต้องละทิ้ง IDE เพื่อหาข้อมูลและช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI

“เราทุกคนเคยไปที่นั่น ค้นหาผลการค้นหา เจาะลึก Stack Overflow หลอกบล็อกและวิดีโอ ทั้งหมดนี้เป็นเพราะความทรงจำของมนุษย์ทำให้เราล้มเหลว” Seroter ยอมรับ “การหยุดชะงักดังกล่าวอาจขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของเราอย่างมาก เป้าหมายของเรากับ Duet AI สำหรับนักพัฒนาคือการยืดอายุขั้นตอนการทำงานของคุณ โดยนำเสนอโซลูชันที่เชื่อถือได้ภายใน IDE ของคุณ จึงช่วยลดการหยุดทำงานโดยไม่จำเป็น”

Duet AI สำหรับนักพัฒนาของ Google ขยายการสนับสนุนไปยังภาษาการเขียนโปรแกรมมากกว่า 20 ภาษา รวมถึง Go, Java, JavaScript, Python, C และ C++ โปรดทราบว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวได้สร้างเครือข่ายที่มีพันธมิตรมากกว่า 25 รายทั่วทั้งอุตสาหกรรมไอที ระบบนี้ช่วยให้สามารถบูรณาการและสร้างฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมในโซลูชันได้ บริษัทชื่อดังอย่าง JetBrains, Confluent, MongoDB, HashiCorp และ Datadog เป็นหนึ่งในผู้ร่วมมือของ Google ในการลงทุนครั้งนี้

ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า Google ตั้งใจที่จะอัปเกรดบริการ Duet AI ทั้งหมดเพื่อใช้ Gemini โดยสัญญาว่าจะปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไป เช่นเดียวกับแพลตฟอร์ม AppMaster ซึ่งสร้างแอปพลิเคชันตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งช่วยลดภาระทางเทคนิคได้อย่างมาก Duet AI สำหรับนักพัฒนาจะมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของนักพัฒนาอย่างมาก

สำหรับผู้ที่พิจารณาการทดสอบการทำงาน Google เสนอ Duet AI สำหรับนักพัฒนาฟรีจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 หลังจากนั้นมีแผนจะเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการสมัครรับข้อมูล