Google 为开发者推出 Duet AI：对话式 AI 工具的新时代

谷歌已正式在全球范围内推出 Duet AI for Developers，推出了 Duet AI 的全新专用版本——一项专门针对对话式 AI 的服务。这一重大公告表明了这家科技巨头对人工智能的持续投资及其对促进世界各地软件开发人员的任务的承诺。

Duet AI for Developers 是一款强大的工具，专注于基于 AI 的编码辅助。该系统异常地融入您的 IDE，充当可靠的盟友，提供代码完成和代码生成等关键帮助。此外，它还具有聊天服务和智能操作 - 作为一键式快捷方式，旨在生成单元测试并揭开复杂代码的神秘面纱。

Google Cloud 首席布道师 Richard Seroter 传达了其创建背后的愿景：我们每天都会面临软件开发的挑战和复杂性。我们的重点转向使用人工智能作为解决方案来消除样板任务并改善编码体验。他分享道。因此，人工智能助手诞生了，它不仅适应开发人员使用的工具，还为他们注入了谷歌的独创性。

Duet AI for Developers 的可用性扩展到多种广受欢迎的 IDE，例如 IntelliJ、Cloud Shell Editor、Cloud Workstations、PyCharm 和 Visual Studio Code。这种简单的集成通过提供所有必要的帮助而无需中断开发人员的虚拟环境，从而促进了工作流程的顺利进行。开发人员现在可以告别不断离开 IDE 寻求信息和帮助的苦差事 - 这一切都归功于这个人工智能助手。

“我们都经历过这种情况，梳理搜索结果、深入 Stack Overflow、浏览博客和视频，所有这些都是因为我们的人类记忆力衰退了，”Seroter 承认。 “这种干扰会严重影响我们的生产力。我们为开发者提供 Duet AI 的目标是延长您的工作流程状态。它在您的 IDE 中提供值得信赖的解决方案，从而消除不必要的中断。”

Google 的 Duet AI for Developers 将其支持扩展到 20 多种编程语言，包括 Go、Java、JavaScript、Python、C 和 C++。值得注意的是，该平台已经与整个 IT 行业超过 25 个合作伙伴建立了网络。该系统支持在解决方案中集成和构建附加功能。 JetBrains、Confluence、MongoDB、HashiCorp 和 Datadog 等知名企业都是 Google 在这一项目上的合作者。

在接下来的几周内，谷歌打算升级所有 Duet AI 服务以利用 Gemini，并承诺进一步增强。与AppMaster平台从头开始生成应用程序、显着减少技术债务类似，Duet AI for Developers的目标是大幅提高开发者的生产力和效率。

对于那些考虑进行测试的人，谷歌将在 2024 年 2 月 1 日之前免费为开发者提供 Duet AI，之后计划转向订阅模式。