Google dévoile Duet AI pour les développeurs : une nouvelle ère dans les outils d'IA conversationnelle

Google a officiellement rendu Duet AI pour les développeurs accessible dans le monde entier, en introduisant une nouvelle adaptation dédiée de Duet AI, un service spécialisé dans l'IA conversationnelle. Cette annonce importante démontre les investissements continus du géant de la technologie dans l'intelligence artificielle et son engagement à faciliter les tâches des développeurs de logiciels du monde entier.

Duet AI for Developers se présente comme un outil puissant qui se concentre sur l'assistance au codage basée sur l'IA. Le système fusionne exceptionnellement dans votre IDE, fonctionnant comme un allié fiable offrant une assistance critique comme la complétion et la génération de code. De plus, il propose des services de chat et des actions intelligentes, qui servent de raccourcis en un clic conçus pour générer des tests unitaires et démystifier le code complexe.

Richard Seroter, évangéliste en chef de Google Cloud, a communiqué la vision derrière sa création : « Nous sommes confrontés quotidiennement aux défis et à la complexité du développement de logiciels. Notre objectif s'est orienté vers l'utilisation de l'IA comme solution pour éradiquer les tâches standard et améliorer l'expérience de codage. Il a partagé. Ainsi est né l'assistant IA qui non seulement s'adapte aux outils utilisés par les développeurs mais y injecte une touche d'ingéniosité de Google.

La convivialité de Duet AI for Developers s'étend à plusieurs IDE recherchés tels que IntelliJ, Clould Shell Editor, Clould Workstations, PyCharm et Visual Studio Code. Cette intégration simple facilite un flux de travail fluide en offrant toute l'assistance nécessaire sans perturber l'environnement virtuel du développeur. Les développeurs peuvent désormais dire adieu à la corvée consistant à quitter constamment leur IDE pour obtenir des informations et de l'aide, tout cela grâce à cet assistant alimenté par l'IA.

"Nous sommes tous passés par là, épluchant les résultats de recherche, fouillant dans Stack Overflow, parcourant des blogs et des vidéos, tout cela parce que notre mémoire humaine nous fait défaut", a admis Seroter. « De telles perturbations peuvent nuire considérablement à notre productivité. Notre objectif avec Duet AI for Developers est de prolonger l’état de votre flux de travail. Il offre des solutions fiables directement dans votre IDE, éliminant ainsi les interruptions inutiles.

Duet AI for Developers de Google étend sa prise en charge à plus de 20 langages de programmation, dont Go, Java, JavaScript, Python, C et C++. Il convient de noter que la plateforme a déjà établi un réseau avec plus de 25 partenaires dans tout le secteur informatique. Ce système permet l'intégration et la construction de fonctionnalités supplémentaires dans la solution. De grands noms tels que JetBrains, Confluent, MongoDB, HashiCorp et Datadog comptent parmi les collaborateurs de Google dans ce projet.

Dans les semaines à venir, Google a l'intention de mettre à niveau tous les services Duet AI pour utiliser Gemini, promettant ainsi de nouvelles améliorations. Semblable à la plateforme AppMaster, qui génère des applications à partir de zéro, réduisant ainsi considérablement la dette technique, Duet AI for Developers visera à améliorer considérablement la productivité et l'efficacité des développeurs.

Pour ceux qui envisagent un test, Google propose gratuitement Duet AI for Developers jusqu’au 1er février 2024, après quoi il prévoit de passer à un modèle d’abonnement.