Google ra mắt AI song ca dành cho nhà phát triển: Kỷ nguyên mới trong các công cụ AI đàm thoại

Google đã chính thức cung cấp Duet AI dành cho Nhà phát triển trên toàn cầu, đồng thời giới thiệu bản chuyển thể mới và chuyên dụng của Duet AI - một dịch vụ chuyên về AI đàm thoại. Thông báo quan trọng này thể hiện sự đầu tư liên tục của gã khổng lồ công nghệ vào trí tuệ nhân tạo và cam kết của họ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ của các nhà phát triển phần mềm ở khắp mọi nơi.

Duet AI dành cho nhà phát triển được coi là một công cụ mạnh mẽ hỗ trợ mã hóa dựa trên AI. Hệ thống này đặc biệt hợp nhất với IDE của bạn, hoạt động như một đồng minh đáng tin cậy cung cấp những hỗ trợ quan trọng như hoàn thiện mã và tạo mã. Ngoài ra, nó còn có các dịch vụ trò chuyện và Hành động thông minh — đóng vai trò là các phím tắt chỉ bằng một cú nhấp chuột được tạo ra để tạo các bài kiểm tra đơn vị và làm sáng tỏ mã phức tạp.

Richard Seroter, Nhà truyền giáo chính tại Google Cloud, đã truyền đạt tầm nhìn đằng sau việc tạo ra nó, Chúng tôi hàng ngày phải đối mặt với những thách thức và sự phức tạp của việc phát triển phần mềm. Trọng tâm của chúng tôi hướng tới việc sử dụng AI như một giải pháp để loại bỏ các tác vụ soạn sẵn và cải thiện trải nghiệm mã hóa. anh ấy đã chia sẻ. Do đó, trợ lý AI đã ra đời không chỉ thích ứng với các công cụ được các nhà phát triển sử dụng mà còn đưa một chút sự khéo léo của Google vào chúng.

Khả năng sử dụng của Duet AI dành cho nhà phát triển mở rộng sang một số IDE được săn đón như IntelliJ, Cloud Shell Editor, Cloud Workstations, PyCharm và Visual Studio Code. Sự tích hợp dễ dàng này tạo điều kiện cho quy trình làm việc suôn sẻ bằng cách cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết mà không làm gián đoạn môi trường ảo của nhà phát triển. Giờ đây, các nhà phát triển có thể tạm biệt công việc phải liên tục rời khỏi IDE để tìm thông tin và trợ giúp – tất cả đều nhờ vào trợ lý hỗ trợ AI này.

Seroter thừa nhận: “Tất cả chúng ta đều đã ở đó, xem qua các kết quả tìm kiếm, đào sâu vào Stack Overflow, troll các blog và video, tất cả chỉ vì trí nhớ của con người đã làm chúng ta thất vọng”. “Những gián đoạn như vậy có thể cản trở đáng kể năng suất của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi với Duet AI dành cho nhà phát triển là kéo dài trạng thái luồng công việc của bạn. Nó cung cấp các giải pháp đáng tin cậy ngay trong IDE của bạn, do đó loại bỏ những gián đoạn không cần thiết.”

Duet AI dành cho nhà phát triển của Google mở rộng hỗ trợ tới hơn 20 ngôn ngữ lập trình, bao gồm Go, Java, JavaScript, Python, C và C++. Đáng chú ý, nền tảng này đã thiết lập mạng lưới với hơn 25 đối tác trong toàn ngành CNTT. Hệ thống này cho phép tích hợp và xây dựng các chức năng bổ sung trong giải pháp. Những tên tuổi lớn như JetBrains, Confluent, MongoDB, HashiCorp và Datadog nằm trong số những cộng tác viên của Google trong liên doanh này.

Trong những tuần tới, Google dự định nâng cấp tất cả các dịch vụ Duet AI để sử dụng Gemini, hứa hẹn sẽ có những cải tiến hơn nữa. Tương tự như nền tảng AppMaster, nền tảng tạo ứng dụng từ đầu, giảm đáng kể nợ kỹ thuật, Duet AI for Developers sẽ hướng tới cải thiện đáng kể năng suất và hiệu quả của các nhà phát triển.

Đối với những người đang cân nhắc việc chạy thử, Google sẽ cung cấp miễn phí Duet AI cho Nhà phát triển cho đến ngày 1 tháng 2 năm 2024, sau đó họ có kế hoạch chuyển sang mô hình đăng ký.