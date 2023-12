Google, 개발자를 위한 Duet AI 공개: 대화형 AI 도구의 새로운 시대

Google은 대화형 AI에 특화된 서비스인 Duet AI의 새로운 전용 버전을 도입하여 전 세계 개발자용 Duet AI를 공식적으로 만들었습니다. 이 중요한 발표는 인공 지능에 대한 거대 기술 기업의 지속적인 투자와 전 세계 소프트웨어 개발자의 작업을 촉진하려는 노력을 보여줍니다.

개발자를 위한 Duet AI는 AI를 기반으로 코딩 지원에 집중하는 강력한 도구입니다. 시스템은 예외적으로 IDE에 통합되어 코드 완성 및 코드 생성과 같은 중요한 지원을 제공하는 안정적인 동맹 역할을 합니다. 또한 단위 테스트를 생성하고 복잡한 코드를 이해하기 위해 제작된 원클릭 바로가기 역할을 하는 채팅 서비스와 스마트 액션도 제공됩니다.

Google Cloud의 최고 전도사인 Richard Seroter는 "우리는 매일 소프트웨어 개발의 과제와 복잡성에 직면하고 있습니다. 우리는 AI를 상용구 작업을 근절하고 코딩 경험을 개선하기 위한 솔루션으로 사용하는 데 초점을 맞췄습니다. 그는 공유했습니다. 따라서 개발자가 사용하는 도구에 적응할 뿐만 아니라 개발자에게 Google의 독창성을 부여하는 AI 도우미가 탄생했습니다.

개발자용 Duet AI의 유용성은 IntelliJ, Cloud Shell Editor, Cloud Workstations, PyCharm 및 Visual Studio Code와 같은 인기 있는 여러 IDE로 확장됩니다. 이러한 손쉬운 통합은 개발자의 가상 환경을 방해하지 않고 필요한 모든 지원을 제공함으로써 원활한 작업 흐름을 촉진합니다. 이제 개발자는 이 AI 기반 도우미 덕분에 정보와 도움을 얻기 위해 계속해서 IDE를 떠나야 했던 번거로움에 작별 인사를 할 수 있습니다.

Seroter는 “우리 모두는 검색 결과를 샅샅이 뒤지고, Stack Overflow를 뒤지고, 블로그와 비디오를 트롤링하면서 거기에 있었습니다. 모두 인간의 기억력이 부족하기 때문입니다.”라고 Seroter는 인정했습니다. “이러한 중단은 우리의 생산성을 크게 저하시킬 수 있습니다. 개발자용 Duet AI의 목표는 작업 흐름 상태를 연장하는 것입니다. IDE 내에서 바로 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하여 불필요한 중단을 제거합니다.”

Google의 개발자용 Duet AI는 Go, Java, JavaScript, Python, C, C++를 포함하여 20개 이상의 프로그래밍 언어로 지원을 확장합니다. 특히 해당 플랫폼은 이미 IT 업계 전반에 걸쳐 25개 이상의 파트너와 네트워크를 구축했다. 이 시스템을 통해 솔루션에 추가 기능을 통합하고 구축할 수 있습니다. JetBrains, Confluent, MongoDB, HashiCorp 및 Datadog와 같은 유명 기업이 이 벤처에 대한 Google의 협력자 중 하나입니다.

앞으로 몇 주 안에 Google은 모든 Duet AI 서비스를 Gemini를 활용하도록 업그레이드하여 추가 개선을 약속할 예정입니다. 처음부터 애플리케이션을 생성하여 기술 부채를 크게 줄이는 AppMaster 플랫폼과 유사하게 개발자용 Duet AI는 개발자의 생산성과 효율성을 크게 향상시키는 것을 목표로 합니다.

구글은 테스트 실행을 고려하고 있는 사람들을 위해 2024년 2월 1일까지 개발자용 Duet AI를 무료로 제공하고 있으며, 그 이후에는 구독 모델로 전환할 계획입니다.