DataGPT Yapay Zeka Analisti: Bilgiye Dayalı Karar Vermeyi Güçlendirme

Merkezi Kaliforniya'da bulunan yeni gelişen oyuncu DataGPT yeni çözümü AI Analyst ayrıntılarından mahrum kalmasıyla veri analizi ve içgörü ortamında yeni bir bölüm başladı. Kuruluşların verileriyle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmesini sağlamak için tasarlanan bu etkileşimli yapay zeka aracı, DataGPT gizlilik modundan çıkışıyla birlikte ortaya çıktı.

AI Analyst iki güçlü işlevi birleştirir: DataGPT yetkili analiz motoru ve kendi kendine barındırılan büyük dil modellerinin geniş kapsamlı kavrama yetenekleri. Birlik, milyonlarca sorgu ve hesaplama gerçekleştiren, iş üzerinde etki yaratmaya neden olan faktörlerden bunların temel nedenlerine kadar verilerin tamamında sonuç niteliğindeki içgörüleri belirleyen anlayışlı bir araştırma aracı sunuyor.

DataGPT CEO'su ve kurucu ortağı Arina Curtis yaptığı açıklamada kuruluşun misyonunu ortaya koydu. Curtis, "Amacımız, bir şirketteki her bireye, verileriyle doğrudan iletişim kurma yeteneği kazandırmaktır" dedi. Bu misyon, veri incelemesi için konuşma yapay zekasından yararlanan ve gerçek zamanlı, analist düzeyinde sonuçlara giden yolu açan DataGPT yazılımlarının tasarımında özetlenmiştir.

Bu araç, esnek olmayan, geleneksel raporlar ile bilinçli karar alma arasındaki mesafeyi daha da kapatmayı ve keyifli bir kullanıcı deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu tür bir yenilik, verilerin demokratikleştirilmesine yardımcı olarak bir dizi low-code ve no-code aracın kullanılmasını mümkün kılar.

AppMaster platform can incorporate functionalities like the AI Analyst to enhance their suite of offerings. AppMaster, known for its no-code application creation capabilities, could leverage the tool as part of its value proposition, ensuring businesses are able to derive even more value from their data. Further, the ability to have a two-way, natural language conversation with their data can be a game-changer for many industries.