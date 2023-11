Analista de IA da DataGPT: impulsionando a tomada de decisões informadas

Um novo capítulo no cenário de análise de dados e insights começou quando o player emergente DataGPT, com sede na Califórnia, revela sua nova solução, o AI Analyst. Esta ferramenta de IA conversacional, projetada para permitir que as organizações se envolvam de forma mais eficaz com seus dados, surgiu junto com a mudança do DataGPT do modo furtivo.

O AI Analyst combina duas funções potentes: o mecanismo analítico confiável do DataGPT, bem como os recursos de compreensão de longo alcance de grandes modelos de linguagem auto-hospedados. A união oferece uma ferramenta de exploração perspicaz que realiza milhões de consultas e cálculos, identificando insights conseqüentes na totalidade dos dados, desde fatores que desejam impactar os negócios até sua causa raiz.

Em comunicado, Arina Curtis, CEO e cofundadora da DataGPT, expôs a missão da organização. “Nosso objetivo é dotar cada indivíduo de uma empresa com a capacidade de conversar diretamente com seus dados”, afirmou Curtis. Essa missão está encapsulada no design de seu software DataGPT, que aproveita a IA conversacional para exame de dados, abrindo caminho para resultados em tempo real com nível de analista.

Esta ferramenta busca diminuir ainda mais a distância entre relatórios tradicionais e inflexíveis e tomadas de decisão informadas, garantindo uma experiência de usuário agradável. Essa inovação ajuda a democratizar os dados, possibilitando uma série de ferramentas low-code e no-code.

