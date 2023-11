Analis AI DataGPT: Mendukung Pengambilan Keputusan yang Berdasarkan Informasi

Babak baru dalam lanskap analisis dan wawasan data telah dimulai ketika pemain baru DataGPT, yang berkantor pusat di California, mengungkap solusi barunya, AI Analyst. Alat AI percakapan ini, yang dirancang untuk memungkinkan organisasi berinteraksi secara lebih efektif dengan data mereka, muncul bersamaan dengan perpindahan DataGPT dari mode siluman.

AI Analyst menggabungkan dua fungsi yang ampuh - mesin analisis otoritatif DataGPT serta kemampuan pemahaman luas dari model bahasa besar yang dihosting sendiri. Serikat pekerja ini menawarkan alat eksplorasi berwawasan luas yang melakukan jutaan kueri dan komputasi, mengidentifikasi wawasan konsekuensial dalam keseluruhan data, mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis hingga akar permasalahannya.

Dalam sebuah pernyataan, Arina Curtis, CEO dan salah satu pendiri DataGPT, memaparkan misi organisasi. “Tujuan kami adalah membekali setiap individu dalam perusahaan dengan kemampuan berkomunikasi langsung dengan data mereka,” kata Curtis. Misi ini terangkum dalam desain perangkat lunak DataGPT mereka yang memanfaatkan AI percakapan untuk pemeriksaan data, membuka jalan bagi hasil tingkat analis secara real-time.

Alat ini berupaya untuk lebih menjembatani jarak antara laporan tradisional yang tidak fleksibel dan pengambilan keputusan yang cerdas, sehingga memastikan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Inovasi semacam ini membantu mendemokratisasi data, sehingga memungkinkan adanya serangkaian alat low-code dan no-code.

Platform seperti AppMaster platform can incorporate functionalities like the AI Analyst to enhance their suite of offerings. AppMaster, known for its no-code application creation capabilities, could leverage the tool as part of its value proposition, ensuring businesses are able to derive even more value from their data. Further, the ability to have a two-way, natural language conversation with their data can be a game-changer for many industries.