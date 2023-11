Analista de IA de DataGPT: potenciando la toma de decisiones informada

Un nuevo capítulo en el panorama del análisis de datos y la información ha comenzado cuando el jugador emergente DataGPT, con sede en California, desvela su novedosa solución, AI Analyst. Esta herramienta de inteligencia artificial conversacional, diseñada para permitir a las organizaciones interactuar de manera más efectiva con sus datos, surgió junto con el paso de DataGPT del modo oculto.

AI Analyst combina dos funciones potentes: el motor de análisis autorizado de DataGPT y las capacidades de comprensión de gran alcance de los grandes modelos de lenguaje autohospedados. La unión ofrece una herramienta de exploración reveladora que realiza millones de consultas y cálculos, identificando conocimientos consecuentes en la totalidad de los datos, desde factores que influyen en el negocio hasta su causa raíz.

En un comunicado, Arina Curtis, directora ejecutiva y cofundadora de DataGPT, expuso la misión de la organización. "Nuestro objetivo es dotar a cada individuo de una empresa de la capacidad de conversar directamente con sus datos", afirmó Curtis. Esta misión se resume en el diseño de su software DataGPT, que aprovecha la IA conversacional para el examen de datos, allanando el camino para obtener resultados de calidad de analista en tiempo real.

Esta herramienta busca cerrar aún más la distancia entre los informes tradicionales e inflexibles y la toma de decisiones informada, garantizando una experiencia de usuario agradable. Esta innovación ayuda a democratizar los datos, haciendo posible una variedad de herramientas low-code o no-code.

