นักวิเคราะห์ DataGPT AI: ขับเคลื่อนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

บทใหม่ในแวดวงการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อ DataGPT ผู้เล่นหน้าใหม่ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแคลิฟอร์เนีย กีดกันโซลูชันใหม่อย่าง AI Analyst ที่ปิดตัวลง เครื่องมือ AI แบบสนทนานี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมกับข้อมูลของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปรากฏควบคู่ไปกับการย้าย DataGPT จากโหมดซ่อนตัว

AI Analyst ผสมผสานฟังก์ชันที่ทรงพลังสองอย่างเข้าด้วยกัน ได้แก่ เครื่องมือวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ของ DataGPT รวมถึงความสามารถในการเข้าใจที่กว้างขวางของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่โฮสต์เอง สหภาพนำเสนอเครื่องมือสำรวจเชิงลึกที่ดำเนินการสืบค้นและคำนวณนับล้านรายการ โดยระบุข้อมูลเชิงลึกที่เป็นผลสืบเนื่องในข้อมูลทั้งหมด จากปัจจัยที่เต็มใจที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจไปจนถึงสาเหตุที่แท้จริง

ในแถลงการณ์ Arina Curtis ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง DataGPT ได้กล่าวถึงภารกิจขององค์กร “เป้าหมายของเราคือการจัดเตรียมทุกคนในบริษัทให้มีความสามารถในการสนทนากับข้อมูลของตนได้โดยตรง” เคอร์ติสกล่าว ภารกิจนี้สรุปไว้ในการออกแบบซอฟต์แวร์ DataGPT ซึ่งใช้ประโยชน์จากการสนทนา AI สำหรับการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งปูทางไปสู่ผลลัพธ์ระดับนักวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

เครื่องมือนี้พยายามเชื่อมระยะห่างระหว่างรายงานแบบดั้งเดิมที่ไม่ยืดหยุ่นและการตัดสินใจที่มีการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนาน นวัตกรรมดังกล่าวช่วยให้ข้อมูลเป็นประชาธิปไตย ทำให้มีเครื่องมือที่ low-code และ no-code มากมาย

