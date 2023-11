DataGPT AI Analyst: Unterstützt fundierte Entscheidungsfindung

Ein neues Kapitel in der Datenanalyse- und Insights-Landschaft hat begonnen, als der aufstrebende Player DataGPT mit Hauptsitz in Kalifornien seine neuartige Lösung, den AI Analyst, preisgibt. Dieses dialogorientierte KI-Tool, das es Unternehmen ermöglichen soll, effektiver mit ihren Daten umzugehen, tauchte parallel zum Wechsel von DataGPT vom Stealth-Modus auf.

Der AI Analyst vereint zwei leistungsstarke Funktionen – die maßgebliche Analyse-Engine von DataGPT sowie die weitreichenden Verständnisfähigkeiten selbstgehosteter, großer Sprachmodelle. Die Union bietet ein aufschlussreiches Explorationstool, das Millionen von Abfragen und Berechnungen durchführt und daraus resultierende Erkenntnisse in der Gesamtheit der Daten identifiziert, von Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken, bis hin zu ihrer Grundursache.

In einer Erklärung erläuterte Arina Curtis, CEO und Mitbegründerin von DataGPT, die Mission der Organisation. „Unser Ziel ist es, jedem Einzelnen innerhalb eines Unternehmens die Möglichkeit zu geben, direkt mit seinen Daten zu kommunizieren“, erklärte Curtis. Diese Mission ist im Design ihrer DataGPT Software verankert, die Konversations-KI für die Datenprüfung nutzt und so den Weg für Ergebnisse auf Analystenebene in Echtzeit ebnet.

Dieses Tool soll die Distanz zwischen unflexiblen, traditionellen Berichten und fundierter Entscheidungsfindung weiter überbrücken und so ein angenehmes Benutzererlebnis gewährleisten. Solche Innovationen tragen zur Demokratisierung von Daten bei und ermöglichen eine Reihe von low-code und no-code Tools.

