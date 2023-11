Analityk DataGPT AI: wspomaganie podejmowania świadomych decyzji

Rozpoczął się nowy rozdział w krajobrazie analizy danych i spostrzeżeń, gdy wschodzący gracz DataGPT z siedzibą w Kalifornii pozbawia opakowania swojego nowatorskiego rozwiązania, AI Analyst. To konwersacyjne narzędzie sztucznej inteligencji, zaprojektowane, aby umożliwić organizacjom efektywniejsze korzystanie z danych, pojawiło się wraz z odejściem DataGPT z trybu ukrytego.

AI Analyst łączy w sobie dwie potężne funkcje – autorytatywny silnik analityczny DataGPT oraz dalekosiężne możliwości rozumienia hostowanych samodzielnie, dużych modeli językowych. Związek oferuje wnikliwe narzędzie do eksploracji, które wykonuje miliony zapytań i obliczeń, identyfikując konsekwentne spostrzeżenia w całości danych, od czynników wpływających na działalność biznesową po ich pierwotną przyczynę.

W oświadczeniu Arina Curtis, dyrektor generalna i współzałożycielka DataGPT, przedstawiła misję organizacji. „Naszym celem jest wyposażenie każdej osoby w firmie w możliwość bezpośredniej interakcji z jej danymi” – stwierdził Curtis. Misja ta została ujęta w projekcie oprogramowania DataGPT, które wykorzystuje konwersacyjną sztuczną inteligencję do badania danych, torując drogę do uzyskiwania wyników na poziomie analityków w czasie rzeczywistym.

Narzędzie to ma na celu dalsze zmniejszanie dystansu pomiędzy sztywnymi, tradycyjnymi raportami a świadomym podejmowaniem decyzji, zapewniając przyjemne doświadczenie użytkownika. Taka innowacja pomaga demokratyzować dane, umożliwiając stosowanie szeregu narzędzi low-code i no-code.

Taka innowacja pomaga demokratyzować dane, umożliwiając stosowanie szeregu narzędzi low-code i no-code. Further, the ability to have a two-way, natural language conversation with their data can be a game-changer for many industries.