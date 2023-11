ডেটাজিপিটি এআই বিশ্লেষক: শক্তিশালী তথ্যপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ডেটা বিশ্লেষণ এবং অন্তর্দৃষ্টির ল্যান্ডস্কেপের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে উদীয়মান প্লেয়ার DataGPT, যার সদর দফতর ক্যালিফোর্নিয়ায়, তার অভিনব সমাধান, AI Analyst থেকে বঞ্চিত করে। এই কথোপকথনমূলক AI টুল, সংস্থাগুলিকে তাদের ডেটার সাথে আরও কার্যকরভাবে জড়িত করতে সক্ষম করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, স্টিলথ মোড থেকে DataGPT এর পদক্ষেপের পাশাপাশি সামনে এসেছে৷

AI Analyst দুটি শক্তিশালী ফাংশনকে বিয়ে করেন - DataGPT এর প্রামাণিক বিশ্লেষণ ইঞ্জিন এবং সেইসাথে স্ব-হোস্টেড, বৃহৎ ভাষার মডেলগুলির সুদূরপ্রসারী বোঝার ক্ষমতা। ইউনিয়ন একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ অন্বেষণ সরঞ্জাম অফার করে যা লক্ষ লক্ষ কোয়েরি এবং গণনা সম্পাদন করে, সমস্ত ডেটাতে ফলাফলগত অন্তর্দৃষ্টি সনাক্ত করে, ব্যবসায়িক প্রভাবের ইচ্ছুক কারণ থেকে তাদের মূল কারণ পর্যন্ত।

একটি বিবৃতিতে, DataGPT এর সিইও এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা, আরিনা কার্টিস, সংস্থার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। "আমাদের লক্ষ্য হল একটি কোম্পানির মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের ডেটার সাথে সরাসরি কথা বলার ক্ষমতা দিয়ে সজ্জিত করা," কার্টিস বলেছেন। এই মিশনটি তাদের DataGPT সফ্টওয়্যারের ডিজাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ডেটা পরীক্ষার জন্য কথোপকথনমূলক AI ব্যবহার করে, রিয়েল-টাইম, বিশ্লেষক-গ্রেড ফলাফলের পথ প্রশস্ত করে।

এই টুলটি অনমনীয়, ঐতিহ্যবাহী প্রতিবেদন এবং শিক্ষিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে দূরত্ব আরও কমাতে চায়, একটি উপভোগ্য ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। এই ধরনের উদ্ভাবন ডেটাকে গণতন্ত্রীকরণ করতে সাহায্য করে, এটি বিভিন্ন low-code এবং no-code সরঞ্জামগুলির জন্য সম্ভব করে তোলে।

AppMaster platform can incorporate functionalities like the AI Analyst to enhance their suite of offerings. AppMaster, known for its no-code application creation capabilities, could leverage the tool as part of its value proposition, ensuring businesses are able to derive even more value from their data. Further, the ability to have a two-way, natural language conversation with their data can be a game-changer for many industries.