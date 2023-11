DataGPT AI アナリスト: 情報に基づいた意思決定を強化

カリフォルニアに本社を置く新興企業DataGPTが、その斬新なソリューションであるAI Analystを完全に剥奪し、データ分析と洞察の世界に新たな章が始まりました。この会話型 AI ツールは、組織がデータをより効果的に扱えるように設計されており、 DataGPTのステルス モードからの移行と同時に登場しました。

AI Analyst 、 DataGPTの権威ある分析エンジンと自己ホスト型の大規模言語モデルの広範囲にわたる理解機能という 2 つの強力な機能を組み合わせています。 Union は、何百万ものクエリと計算を実行し、ビジネスに影響を与える要因から根本原因に至るまで、データ全体から重要な洞察を特定する、洞察力に富んだ探索ツールを提供します。

DataGPTの CEO 兼共同創設者である Arina Curtis 氏は声明の中で、組織の使命を説明しました。 「私たちの目標は、社内のすべての個人が自分のデータと直接対話できる能力を備えることです」とカーティス氏は述べています。この使命は、データ検査に会話型 AI を活用するDataGPTソフトウェアの設計にカプセル化されており、リアルタイムのアナリストレベルの結果への道を切り開きます。

このツールは、柔軟性のない従来のレポートと知識に基づいた意思決定との間の距離をさらに橋渡しし、楽しいユーザー エクスペリエンスを保証することを目指しています。このようなイノベーションはデータの民主化に役立ち、さまざまなlow-codeツールやno-codeツールが可能になります。

AppMaster platform can incorporate functionalities like the AI Analyst to enhance their suite of offerings. AppMaster, known for its no-code application creation capabilities, could leverage the tool as part of its value proposition, ensuring businesses are able to derive even more value from their data. Further, the ability to have a two-way, natural language conversation with their data can be a game-changer for many industries.