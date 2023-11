डेटाजीपीटी एआई विश्लेषक: सूचित निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना

डेटा विश्लेषण और अंतर्दृष्टि परिदृश्य में एक नया अध्याय शुरू हो गया है क्योंकि कैलिफोर्निया में मुख्यालय वाले उभरते खिलाड़ी DataGPT अपने नए समाधान, AI Analyst को बंद कर दिया है। संगठनों को अपने डेटा के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया यह संवादी एआई टूल, DataGPT के स्टील्थ मोड से हटने के साथ सामने आया।

AI Analyst दो शक्तिशाली कार्य हैं - DataGPT का आधिकारिक एनालिटिक्स इंजन और साथ ही स्व-होस्टेड, बड़े भाषा मॉडल की दूरगामी समझ क्षमताएं। संघ एक अंतर्दृष्टिपूर्ण अन्वेषण उपकरण प्रदान करता है जो लाखों प्रश्नों और गणनाओं को निष्पादित करता है, जो व्यवसाय पर प्रभाव डालने वाले कारकों से लेकर उनके मूल कारण तक संपूर्ण डेटा में परिणामी अंतर्दृष्टि की पहचान करता है।

एक बयान में, DataGPT के सीईओ और सह-संस्थापक अरीना कर्टिस ने संगठन के मिशन को रेखांकित किया। कर्टिस ने कहा, "हमारा लक्ष्य कंपनी के प्रत्येक व्यक्ति को अपने डेटा के साथ सीधे बातचीत करने की क्षमता से लैस करना है।" यह मिशन उनके DataGPT सॉफ़्टवेयर के डिज़ाइन में समाहित है जो डेटा जांच के लिए संवादी एआई का लाभ उठाता है, जिससे वास्तविक समय, विश्लेषक-ग्रेड परिणामों का मार्ग प्रशस्त होता है।

यह टूल एक सुखद उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित करते हुए, अनम्य, पारंपरिक रिपोर्ट और शिक्षित निर्णय लेने के बीच की दूरी को पाटने का प्रयास करता है। इस तरह के नवाचार डेटा को लोकतांत्रिक बनाने में मदद करते हैं, जिससे low-code और no-code टूल की एक श्रृंखला संभव हो जाती है।

