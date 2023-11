DataGPT AI 분석가: 정보에 입각한 의사결정 지원

캘리포니아에 본사를 둔 신흥 기업인 DataGPT 새로운 솔루션인 AI Analyst 공개하면서 데이터 분석 및 통찰 분야의 새로운 장이 시작되었습니다. 조직이 데이터에 보다 효과적으로 참여할 수 있도록 설계된 이 대화형 AI 도구는 DataGPT 의 스텔스 모드 전환과 함께 등장했습니다.

AI Analyst DataGPT 의 권위 있는 분석 엔진과 자체 호스팅 대규모 언어 모델의 광범위한 이해 기능이라는 두 가지 강력한 기능을 결합합니다. 이 연합은 수백만 건의 쿼리와 계산을 수행하여 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 요소부터 근본 원인까지 데이터 전체에서 결과적인 통찰력을 식별하는 통찰력 있는 탐색 도구를 제공합니다.

성명서에서 DataGPT 의 CEO이자 공동 창립자인 Arina Curtis는 조직의 사명을 설명했습니다. Curtis는 "우리의 목표는 회사 내의 모든 개인이 데이터와 직접 대화할 수 있는 능력을 갖추는 것입니다."라고 말했습니다. 이 임무는 데이터 검사를 위해 대화형 AI를 활용하여 실시간 분석가 수준 결과를 위한 기반을 마련하는 DataGPT 소프트웨어 설계에 캡슐화되어 있습니다.

이 도구는 유연하지 않은 전통적인 보고서와 교육받은 의사 결정 사이의 거리를 더욱 연결하여 즐거운 사용자 경험을 보장합니다. 이러한 혁신은 데이터를 민주화하는 데 도움이 되며 다양한 low-code 및 no-code 도구를 가능하게 합니다.

