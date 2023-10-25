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Аналитик DataGPT AI: поддержка принятия обоснованных решений

25, окт. 2023
Аналитик DataGPT AI: поддержка принятия обоснованных решений

Новая глава в сфере анализа данных и аналитической информации началась с того, что новый игрок DataGPT со штаб-квартирой в Калифорнии лишил тайны своего нового решения — AI Analyst. Этот диалоговый инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для того, чтобы позволить организациям более эффективно взаимодействовать со своими данными, появился одновременно с переходом DataGPT из скрытого режима.

AI Analyst сочетает в себе две мощные функции — авторитетный аналитический механизм DataGPT, а также широкие возможности понимания автономных больших языковых моделей. Союз предлагает глубокий исследовательский инструмент, который выполняет миллионы запросов и вычислений, определяя последующую информацию во всей полноте данных, от факторов, влияющих на бизнес, до их первопричины.

В своем заявлении Арина Кертис, генеральный директор и соучредитель DataGPT, изложила миссию организации. «Наша цель — предоставить каждому сотруднику компании возможность напрямую работать со своими данными», — заявил Кертис. Эта миссия воплощена в дизайне их программного обеспечения DataGPT, которое использует диалоговый искусственный интеллект для анализа данных, открывая путь к получению результатов аналитического уровня в реальном времени.

Этот инструмент призван еще больше сократить разрыв между негибкими традиционными отчетами и обоснованным принятием решений, обеспечивая приятный пользовательский опыт. Такие инновации помогают демократизировать данные, делая возможным использование целого ряда инструментов low-code и no-code.

Такие платформы, как AppMaster platform can incorporate functionalities like the AI Analyst to enhance their suite of offerings. AppMaster, known for its no-code application creation capabilities, could leverage the tool as part of its value proposition, ensuring businesses are able to derive even more value from their data. Further, the ability to have a two-way, natural language conversation with their data can be a game-changer for many industries.

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