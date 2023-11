محلل الذكاء الاصطناعي DataGPT: تعزيز عملية اتخاذ القرارات المستنيرة

لقد بدأ فصل جديد في مشهد تحليل البيانات والرؤى، حيث قامت شركة DataGPT الناشئة، التي يقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، بتجريد الحل الجديد الخاص بها، وهو AI Analyst. ظهرت أداة الذكاء الاصطناعي للمحادثة هذه، المصممة لتمكين المؤسسات من التعامل بشكل أكثر فعالية مع بياناتها، جنبًا إلى جنب مع انتقال DataGPT من وضع التخفي.

يجمع محلل AI Analyst بين وظيفتين قويتين - محرك التحليلات المعتمد لـ DataGPT بالإضافة إلى قدرات الفهم بعيدة المدى لنماذج اللغات الكبيرة ذاتية الاستضافة. يقدم الاتحاد أداة استكشاف ثاقبة تنفذ ملايين الاستعلامات والحسابات، وتحدد الرؤى التبعية في مجمل البيانات، بدءًا من العوامل التي تؤثر على الأعمال إلى السبب الجذري لها.

في بيان لها، أوضحت أرينا كيرتس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة DataGPT ، مهمة المنظمة. قال كيرتس: "هدفنا هو تزويد كل فرد داخل الشركة بالقدرة على التحدث مباشرة مع بياناته". تم تضمين هذه المهمة في تصميم برنامج DataGPT الخاص بهم والذي يعزز الذكاء الاصطناعي للمحادثة لفحص البيانات، مما يمهد الطريق للحصول على نتائج في الوقت الفعلي على مستوى المحللين.

تسعى هذه الأداة إلى تقريب المسافة بين التقارير التقليدية غير المرنة واتخاذ القرارات المدروسة، مما يضمن تجربة مستخدم ممتعة. ويساعد مثل هذا الابتكار في إضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات، مما يجعل من الممكن استخدام مجموعة من الأدوات low-code والأدوات no-code.

