🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

محلل الذكاء الاصطناعي DataGPT: تعزيز عملية اتخاذ القرارات المستنيرة

Oct 25, 2023
محلل الذكاء الاصطناعي DataGPT: تعزيز عملية اتخاذ القرارات المستنيرة

لقد بدأ فصل جديد في مشهد تحليل البيانات والرؤى، حيث قامت شركة DataGPT الناشئة، التي يقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، بتجريد الحل الجديد الخاص بها، وهو AI Analyst. ظهرت أداة الذكاء الاصطناعي للمحادثة هذه، المصممة لتمكين المؤسسات من التعامل بشكل أكثر فعالية مع بياناتها، جنبًا إلى جنب مع انتقال DataGPT من وضع التخفي.

يجمع محلل AI Analyst بين وظيفتين قويتين - محرك التحليلات المعتمد لـ DataGPT بالإضافة إلى قدرات الفهم بعيدة المدى لنماذج اللغات الكبيرة ذاتية الاستضافة. يقدم الاتحاد أداة استكشاف ثاقبة تنفذ ملايين الاستعلامات والحسابات، وتحدد الرؤى التبعية في مجمل البيانات، بدءًا من العوامل التي تؤثر على الأعمال إلى السبب الجذري لها.

في بيان لها، أوضحت أرينا كيرتس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة DataGPT ، مهمة المنظمة. قال كيرتس: "هدفنا هو تزويد كل فرد داخل الشركة بالقدرة على التحدث مباشرة مع بياناته". تم تضمين هذه المهمة في تصميم برنامج DataGPT الخاص بهم والذي يعزز الذكاء الاصطناعي للمحادثة لفحص البيانات، مما يمهد الطريق للحصول على نتائج في الوقت الفعلي على مستوى المحللين.

تسعى هذه الأداة إلى تقريب المسافة بين التقارير التقليدية غير المرنة واتخاذ القرارات المدروسة، مما يضمن تجربة مستخدم ممتعة. ويساعد مثل هذا الابتكار في إضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات، مما يجعل من الممكن استخدام مجموعة من الأدوات low-code والأدوات no-code.

AppMaster platform can incorporate functionalities like the AI Analyst to enhance their suite of offerings. AppMaster, known for its no-code application creation capabilities, could leverage the tool as part of its value proposition, ensuring businesses are able to derive even more value from their data. Further, the ability to have a two-way, natural language conversation with their data can be a game-changer for many industries.

المنشورات ذات الصلة

جوجل تستعد لتقديم تطبيق مدير الاعتماد لتحسين المصادقة لمستخدمي Android
date Oct 27, 2023
جوجل تستعد لتقديم تطبيق مدير الاعتماد لتحسين المصادقة لمستخدمي Android
كشفت Google النقاب عن أحدث ابتكاراتها، وهو مدير الاعتماد، المصمم لتبسيط وتأمين ممارسات المصادقة لمستخدمي Android.
Android Security Automation
تقدم Datasaur مختبر LLM الخاص بها: حل لتخصيص تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمحادثة
date Oct 27, 2023
تقدم Datasaur مختبر LLM الخاص بها: حل لتخصيص تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمحادثة
قامت شركة Datasaur، وهي شركة مبتكرة في مجال التكنولوجيا في سان فرانسيسكو، بتوسيع محفظتها من خلال إطلاق LLM Lab - وهي منصة شاملة لعملاء المؤسسات الذين يهدفون إلى تطوير تطبيقات مخصصة لنماذج اللغة الكبيرة، تشبه ChatGPT.
AI Software Development
تكشف Planview عن حل شامل برؤية استراتيجية متكاملة وتنفيذ المشروع
date Oct 27, 2023
تكشف Planview عن حل شامل برؤية استراتيجية متكاملة وتنفيذ المشروع
أطلقت Planview حلاً جديدًا، Planview Roadmaps، المصمم للجمع بين الإستراتيجية ومخططات الفريق والتنفيذ في نظام أساسي مرئي موحد.
Productivity Software Business
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة