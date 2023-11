Analyste IA DataGPT : favoriser une prise de décision éclairée

Un nouveau chapitre dans le paysage de l'analyse et de la connaissance des données s'ouvre alors que l'acteur émergent DataGPT, dont le siège est en Californie, dévoile sa nouvelle solution, l' AI Analyst. Cet outil d'IA conversationnelle, conçu pour permettre aux organisations d'interagir plus efficacement avec leurs données, a fait surface parallèlement au passage de DataGPT du mode furtif.

L' AI Analyst associe deux fonctions puissantes : le moteur d'analyse faisant autorité de DataGPT ainsi que les capacités de compréhension étendues des grands modèles de langage auto-hébergés. L'Union propose un outil d'exploration perspicace qui effectue des millions de requêtes et de calculs, identifiant des informations conséquentes dans l'intégralité des données, depuis les facteurs susceptibles d'avoir un impact commercial jusqu'à leur cause profonde.

Dans un communiqué, Arina Curtis, PDG et co-fondatrice de DataGPT, a exposé la mission de l'organisation. « Notre objectif est de donner à chaque individu au sein d'une entreprise la possibilité de converser directement avec ses données », a déclaré Curtis. Cette mission est résumée dans la conception de leur logiciel DataGPT qui exploite l'IA conversationnelle pour l'examen des données, ouvrant la voie à des résultats en temps réel de qualité analyste.

Cet outil cherche à combler davantage la distance entre les rapports traditionnels et rigides et la prise de décision éclairée, garantissant une expérience utilisateur agréable. Une telle innovation contribue à démocratiser les données, rendant possible une gamme d’outils low-code et no-code.

Des plates-formes telles que la AppMaster platform can incorporate functionalities like the AI Analyst to enhance their suite of offerings. AppMaster, known for its no-code application creation capabilities, could leverage the tool as part of its value proposition, ensuring businesses are able to derive even more value from their data. Further, the ability to have a two-way, natural language conversation with their data can be a game-changer for many industries.