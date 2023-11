DataGPT AI-analist: maakt geïnformeerde besluitvorming mogelijk

Een nieuw hoofdstuk in het data-analyse- en inzichtenlandschap is begonnen nu de opkomende speler DataGPT, met hoofdkantoor in Californië, zijn nieuwe oplossing, de AI Analyst ontneemt. Deze conversationele AI-tool, ontworpen om organisaties in staat te stellen effectiever met hun data om te gaan, verscheen naast de overstap van DataGPT uit de stealth-modus.

De AI Analyst combineert twee krachtige functies: de gezaghebbende analyse-engine van DataGPT en de verreikende begripsmogelijkheden van zelf-gehoste, grote taalmodellen. De unie biedt een inzichtelijke verkenningstool die miljoenen zoekopdrachten en berekeningen uitvoert, en daaruit voortvloeiende inzichten in het geheel van de gegevens identificeert, van factoren die een zakelijke impact hebben tot hun hoofdoorzaak.

In een verklaring zette Arina Curtis, CEO en mede-oprichter van DataGPT, de missie van de organisatie uiteen. “Ons doel is om elk individu binnen een bedrijf de mogelijkheid te geven rechtstreeks met hun gegevens te communiceren”, aldus Curtis. Deze missie is ingekapseld in het ontwerp van hun DataGPT software, die gebruikmaakt van conversationele AI voor dataonderzoek, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor realtime resultaten van analistenkwaliteit.

Deze tool probeert de afstand tussen inflexibele, traditionele rapporten en weloverwogen besluitvorming verder te overbruggen, waardoor een plezierige gebruikerservaring wordt gegarandeerd. Dergelijke innovatie helpt data te democratiseren, waardoor een reeks low-code en no-code tools mogelijk wordt.

Platforms zoals het AppMaster platform can incorporate functionalities like the AI Analyst to enhance their suite of offerings. AppMaster, known for its no-code application creation capabilities, could leverage the tool as part of its value proposition, ensuring businesses are able to derive even more value from their data. Further, the ability to have a two-way, natural language conversation with their data can be a game-changer for many industries.