Şaşırtıcı bir şekilde, Tiobe Endeksi tarafından izlenen uzun süredir devam eden programlama dili popülaritesi manzarası, önemli bir değişikliğe tanık oluyor. C++, çeşitli endüstrilerdeki uygulaması bu yükselişi sağladığından, yalnızca Java'yı gasp etmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda öncü dil olan C'den daha iyi performans gösterme tehdidi oluşturduğundan, kademeli olarak yükseliyor.

JavaScript aynı zamanda popülaritesinde ilerleme kaydetti ve rekor düzeyde yüksek bir performansla altıncı sırayı aldı. Bu arada, vintage dili Cobol, uzun bir aradan sonra ilgi odağına geri döner ve saygın bir yirminci konuma gelir.

Temmuz 2023 Tiobe Endeksi, C++'ın şu anda C tarafından tutulan ikinci konumdan yalnızca %0,76'lık bir farkla üçüncü sırayı aldığını gördü. Python paketi bir numaraya götürürken Java dördüncü sırada yer aldı. Tiobe, üstün performanslı dillere olan talebi, özellikle otomotiv, ticaret, medikal ve yarı iletkenler gibi yüksek performanslı sektörlerde C++ mevcudiyetindeki artışı besleyen ana katalizör olarak belirledi.

Tiobe'nin kilit figürü Paul Jansen, "C, performans merkezli alanlarda uzun bir süre baskın bir hakimiyet sürdürürken, ölçeklenebilirlik gerekliliklerini karşılamada yetersiz kalıyor ve C++'a bir avantaj sağlıyor."

JavaScript yıllarca web gelişimini yönlendirdi, ancak son zamanlarda gösterimlerinde benzeri görülmemiş bir büyüme kaydetti. Bu düzensiz artış için tahmin edilen birincil nedenler, Visual Basic'in kademeli olarak zayıflamasıdır. Kenardan gelen Cobol, geçen yılki 26. konumundan ilk 20'ye geri döndü.

Yazılım Kalitesi Hizmetleri Sağlayıcısı Tiobe CEO'su Paul Jansen, bu beklenmedik değişiklikler hakkında soru sorulduğunda omuz silkti ve "JavaScript'in artan popülaritesinin ardındaki mantık bizi hâlâ şaşırtıyor."

Tiobe Endeksi her ay, küresel olarak her programlama diline bağlı eğitimli mühendislerin toplam sayısına, ilgili kurslara ve ek üçüncü taraf hizmetlerine dayalı istatistiksel veriler sağlar. Bu tür ölçümler, Google, Bing, Yahoo ve Wikipedia gibi yaygın arama motorları kullanılarak hesaplanır. Tiobe Index'in Temmuz 2023 sıralaması şu şekilde:

Piton (%13,42) C (%11,56) C++ (%10,8) Java (%10,5) C# (%6,87) JavaScript (%3,11) Visual Basic (%2,9) SQL (%1,48) PHP (%1,41) MATLAB (%1,26)

Go gibi diğer yüksek performanslı diller, özellikle ölçeklenebilirlik ve performansın gerekli olduğu sektörlerde popülerlik kazanıyor. Örneğin, önde gelen no-code platformlardan biri olan AppMaster, arka uç uygulamaları oluşturmak için oluşturulan Go'yu kullanır. C++ veya Go gibi dilleri öğrenmek ve anlamak, kariyer beklentilerinizi önemli ölçüde artırabilir ve çok daha büyük bir endüstri ölçeğini etkilemek için bilgi tabanınızı genişletebilir. AppMaster gibi platformlar, uygulama oluşturma sürecinin tamamını basitleştirirken, geleneksel programlamanın teknoloji endüstrisinde hala değeri ve talebi var.