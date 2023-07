In einer überraschenden Wendung der Ereignisse erlebt die langjährige Landschaft der Beliebtheit von Programmiersprachen, wie sie vom Tiobe-Index erfasst wird, eine deutliche Verschiebung. C++ steigt allmählich im Rang auf, da seine Anwendung in verschiedenen Branchen diesen Aufstieg vorantreibt, wodurch es nicht nur Java verdrängt, sondern auch droht, die Vorgängersprache C zu überholen.

JavaScript hat ebenfalls an Popularität gewonnen und belegt mit einer Rekordleistung den sechsten Platz. Unterdessen kehrt die altehrwürdige Sprache Cobol nach einer längeren Pause ins Rampenlicht zurück und landet auf einem respektablen zwanzigsten Platz.

Der Tiobe Index für Juli 2023 zeigt, dass C++ den dritten Platz einnimmt, mit nur 0,76 % Unterschied zum zweiten Platz, der derzeit von C gehalten wird. Die Nachfrage nach leistungsfähigeren Sprachen wurde von Tiobe als Hauptkatalysator für den Anstieg der C++-Präsenz genannt, insbesondere in Hochleistungssektoren wie der Automobilindustrie, dem Handel, der Medizin und der Halbleiterindustrie.

Paul Jansen, das Aushängeschild von Tiobe, erklärte: "Während C in den leistungsorientierten Bereichen über einen längeren Zeitraum hinweg eine dominante Stellung innehatte, ist es bei der Handhabung von Skalierbarkeitsanforderungen im Rückstand, was C++ einen Vorteil verschafft.

JavaScript hat die Webentwicklung jahrelang bestimmt, hat aber in letzter Zeit einen beispiellosen Anstieg seiner Eindrücke verzeichnet. Als Hauptgründe für diesen sporadischen Anstieg wird das allmähliche Ausblenden von Visual Basic vermutet. Cobol hat sich von seinem 26. Platz im letzten Jahr wieder in die Top 20 katapultiert.

Auf die Frage nach diesen unerwarteten Veränderungen antwortete Paul Jansen, CEO des Software-Qualitätsdienstleisters Tiobe, achselzuckend: "Die Gründe für die steigende Popularität von JavaScript sind uns noch immer ein Rätsel.

Der Tiobe Index liefert jeden Monat statistische Daten über die Gesamtzahl der ausgebildeten Ingenieure, relevante Kurse und zusätzliche Dienstleistungen von Drittanbietern, die mit jeder Programmiersprache weltweit verbunden sind. Diese Metriken werden mit Hilfe der gängigen Suchmaschinen Google, Bing, Yahoo und Wikipedia berechnet. Die Rangliste des Tiobe Index für Juli 2023 sieht wie folgt aus:

Python (13,42 %) C (11.56%) C++ (10.8%) Java (10,5%) C# (6.87%) JavaScript (3,11%) Visual Basic (2,9%) SQL (1,48%) PHP (1,41%) MATLAB (1,26%)

Andere leistungsstarke Sprachen wie Go werden immer beliebter, vor allem in Branchen, in denen Skalierbarkeit und Leistung gefragt sind. So verwendet zum Beispiel eine der führenden Plattformen no-code, AppMaster, Go für die Erstellung von Backend-Anwendungen. Das Erlernen und Verstehen von Sprachen wie C++ oder Go kann Ihre Karriereaussichten erheblich verbessern und Ihre Wissensbasis erweitern, so dass Sie in einem viel größeren Bereich der Industrie tätig werden können. Auch wenn Plattformen wie AppMaster den gesamten Prozess der Anwendungsentwicklung vereinfachen, hat die traditionelle Programmierung in der Technologiebranche nach wie vor ihren Wert und ihre Nachfrage.