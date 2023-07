Удивительно, но в многолетнем ландшафте популярности языков программирования, отслеживаемом индексом Tiobe, произошла существенная перестановка. С++ постепенно поднимается в рейтинге, что обусловлено его применением в различных отраслях промышленности и позволяет ему не только вытеснить Java, но и угрожает превзойти язык-прародитель C.

Популярность языка JavaScript также возросла, и он занял рекордно высокую шестую позицию. В то же время старинный язык Cobol после длительного перерыва возвращается в центр внимания, занимая достойную двадцатую позицию.

В индексе Tiobe на июль 2023 года язык C++ занял третье место с отрывом всего в 0,76% от второй позиции, которую в настоящее время занимает C. Первое место занял Python, а четвертое - Java. Основным катализатором роста популярности языка C++, особенно в таких высокопроизводительных отраслях, как автомобилестроение, торговля, медицина и полупроводниковая промышленность, Tiobe называет спрос на более производительные языки.

Пол Янсен (Paul Jansen), руководитель компании Tiobe, заявил: "Несмотря на то, что язык C в течение длительного времени сохраняет доминирующее положение в областях, ориентированных на производительность, он не справляется с задачами масштабируемости, что дает преимущество языку C++".

JavaScript на протяжении многих лет был лидером в области веб-разработки, но в последнее время наблюдается беспрецедентный рост его популярности. Основной причиной такого спорадического роста называют постепенное угасание Visual Basic. С 26-го места в прошлом году в двадцатку лидеров вернулся Cobol.

На вопрос о таких неожиданных изменениях Пол Янсен (Paul Jansen), генеральный директор компании Tiobe, предоставляющей услуги в области качества программного обеспечения, пожал плечами: "Причина растущей популярности JavaScript по-прежнему остается для нас загадкой".

Ежемесячно индекс Tiobe предоставляет статистические данные по общему количеству подготовленных инженеров, соответствующих курсов и дополнительных сторонних услуг, связанных с каждым языком программирования в мире. Эти показатели рассчитываются с помощью распространенных поисковых систем: Google, Bing, Yahoo и Wikipedia. Рейтинг Tiobe Index на июль 2023 года выглядит следующим образом:

Python (13,42%) C (11.56%) C++ (10.8%) Java (10,5%) C# (6.87%) JavaScript (3,11%) Visual Basic (2,9%) SQL (1,48%) PHP (1,41%) MATLAB (1,26%)

Другие высокопроизводительные языки, такие как Go, становятся все более популярными, особенно в тех отраслях, где требуется масштабируемость и производительность. Например, одна из ведущих платформ no-code, AppMaster, использует сгенерированный Go для создания бэкэнд-приложений. Изучение и понимание таких языков, как C++ или Go, может существенно улучшить ваши карьерные перспективы и расширить базу знаний, позволяющую влиять на гораздо более масштабные отрасли. Несмотря на то что такие платформы, как AppMaster, упрощают весь процесс создания приложений, традиционное программирование по-прежнему имеет свою ценность и востребованность в технологической отрасли.