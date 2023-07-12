令人惊讶的是，Tiobe指数跟踪的编程语言流行度的长期格局正在发生重大变化。C++的排名逐渐上升，因为它在各行各业的应用推动了这一排名的上升，使其不仅取代了Java，而且有可能超过其祖先C语言。

JavaScript的受欢迎程度也在不断提高，以创纪录的高分跃居第六位。与此同时，老牌语言Cobol在经历了长时间的沉寂后重回人们的视线，排名第二十位。

在2023年7月的Tiobe 指数中，C++稳居第三，与第二名C语言的差距仅为0.76%。Tiobe 认为，对高性能语言的需求是推动C++发展的主要催化剂，尤其是在汽车、贸易、医疗和半导体等高性能领域。

Tiobe的主要负责人Paul Jansen表示："虽然C语言在以性能为中心的领域长期占据主导地位，但它在处理可扩展性需求方面存在不足，这让C++占据了优势。

JavaScript多年来一直主导着Web开发，但最近其印象却出现了前所未有的增长。这种零星增长的主要原因是Visual Basic的逐渐淡出。Cobol的排名从去年的第26位跃升至前20位。

当被问及这些意料之外的变化时，软件质量服务提供商Tiobe 的首席执行官Paul Jansen耸耸肩说："JavaScript人气攀升的背后原因仍然令我们困惑。

Tiobe Index每个月都会提供基于全球每种编程语言的受训工程师总数、相关课程和补充性第三方服务的统计数据。这些指标是通过谷歌、必应、雅虎和维基百科等主流搜索引擎计算得出的。Tiobe Index在2023年7月的排名如下：

Python (13.42%) C (11.56%) C++ (10.8%) Java (10.5%) C# (6.87%) JavaScript (3.11%) Visual Basic (2.9%) SQL (1.48%) PHP (1.41%) MATLAB (1.26%)

其他高性能语言（如Go）也越来越受欢迎，特别是在需要可扩展性和性能的行业。例如，领先的no-code 平台之一AppMaster 使用生成的Go语言构建后台应用程序。学习和理解C++或Go等语言可以极大地改善您的职业前景，拓宽您的知识基础，从而影响更大的行业规模。虽然像AppMaster 这样的平台正在简化构建应用程序的整个过程，但传统编程在技术行业仍有其价值和需求。