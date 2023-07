De manière surprenante, le paysage de longue date de la popularité des langages de programmation, tel qu'il est suivi par l'indice Tiobe, est en train de connaître un changement significatif. Le C++ monte progressivement en grade, car son application dans diverses industries est à l'origine de cette ascension, ce qui lui permet non seulement de supplanter Java, mais aussi de menacer de surpasser son progéniteur, le langage C.

La popularité de JavaScript a également progressé, ce qui lui a permis d'atteindre la sixième place avec une performance record. Quant au langage ancien Cobol, il revient sur le devant de la scène après une longue interruption, se classant à une respectable vingtième place.

L'indice Tiobe pour juillet 2023 a vu le C++ s'assurer la troisième place, avec une différence de seulement 0,76 % par rapport à la deuxième place, actuellement occupée par le C. Python a mené le peloton à la première place, tandis que Java s'est retrouvé à la quatrième place. La demande de langages plus performants a été désignée par Tiobe comme le principal catalyseur de la montée en puissance du C++, en particulier dans les secteurs à haute performance tels que l'automobile, le commerce, le médical et les semi-conducteurs.

Paul Jansen, figure de proue de Tiobe, a déclaré : "Alors que le langage C a conservé une position dominante dans les domaines axés sur les performances pendant une période prolongée, il ne parvient pas à répondre aux besoins d'évolutivité, ce qui confère un avantage au langage C++".

JavaScript a dirigé le développement web pendant des années, mais a récemment enregistré une croissance sans précédent de ses impressions. Les principales raisons avancées pour expliquer cette augmentation sporadique sont l'abandon progressif de Visual Basic. Cobol, qui était en 26e position l'année dernière, est revenu dans le top 20.

Interrogé sur ces changements inattendus, Paul Jansen, PDG du fournisseur de services de qualité logicielle Tiobe, a haussé les épaules en déclarant : "La raison de la popularité croissante de JavaScript nous laisse toujours perplexes".

Chaque mois, l'indice Tiobe fournit des données statistiques basées sur le nombre total d'ingénieurs formés, de cours pertinents et de services tiers supplémentaires liés à chaque langage de programmation dans le monde. Ces données sont calculées à l'aide des principaux moteurs de recherche, à savoir Google, Bing, Yahoo et Wikipedia. Le classement de l'indice Tiobe pour juillet 2023 est le suivant :

Python (13,42 %) C (11.56%) C++ (10.8%) Java (10,5 %) C# (6.87%) JavaScript (3,11 %) Visual Basic (2,9%) SQL (1,48%) PHP (1,41%) MATLAB (1,26 %)

