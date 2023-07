Zaskakujący obrót wydarzeń sprawił, że wieloletni krajobraz popularności języków programowania, śledzony przez Tiobe Index, ulega znacznemu przetasowaniu. C++ stopniowo rośnie w rankingu, ponieważ jego zastosowanie w różnych branżach napędza ten wzrost, umożliwiając mu nie tylko uzurpację Javy, ale także grożąc prześcignięciem języka progenitora, C.

JavaScript również odnotował wzrost popularności, zajmując szóstą pozycję z rekordowo wysoką wydajnością. W międzyczasie zabytkowy język Cobol powraca do centrum uwagi po dłuższej przerwie, lądując na przyzwoitej dwudziestej pozycji.

Indeks Tiobe za lipiec 2023 r. wykazał, że C++ zajął trzecie miejsce, z różnicą zaledwie 0,76% w stosunku do drugiej pozycji, zajmowanej obecnie przez C. Python prowadził na pierwszym miejscu, podczas gdy Java zajmowała czwarte miejsce. Zapotrzebowanie na języki o wyższej wydajności zostało wskazane przez Tiobe jako główny katalizator napędzający wzrost obecności C++, zwłaszcza w sektorach o wysokiej wydajności, takich jak motoryzacja, handel, medycyna i półprzewodniki.

Paul Jansen, kluczowa postać Tiobe, stwierdził: "Podczas gdy C utrzymywał dominującą pozycję w dziedzinach zorientowanych na wydajność przez dłuższy czas, nie radzi sobie z potrzebami skalowalności, dając przewagę C++".

JavaScript od lat kieruje tworzeniem stron internetowych, ale ostatnio odnotował bezprecedensowy wzrost wrażeń. Głównym powodem tego sporadycznego wzrostu jest stopniowe zanikanie Visual Basic. Wchodząc z boku, Cobol powrócił do pierwszej dwudziestki z 26. pozycji w zeszłym roku.

Zapytany o te nieoczekiwane zmiany, Paul Jansen, dyrektor generalny dostawcy usług jakości oprogramowania Tiobe wzruszył ramionami, mówiąc: "Uzasadnienie rosnącej popularności JavaScriptu wciąż nas zastanawia".

Każdego miesiąca Tiobe Index dostarcza danych statystycznych opartych na całkowitej liczbie wyszkolonych inżynierów, odpowiednich kursach i dodatkowych usługach stron trzecich związanych z każdym językiem programowania na świecie. Takie wskaźniki są obliczane na podstawie popularnych wyszukiwarek, a mianowicie Google, Bing, Yahoo i Wikipedii. Ranking Tiobe Index z lipca 2023 roku przedstawia się następująco:

Python (13,42%) C (11.56%) C++ (10.8%) Java (10,5%) C# (6.87%) JavaScript (3,11%) Visual Basic (2,9%) SQL (1,48%) PHP (1,41%) MATLAB (1,26%)

Inne języki o wysokiej wydajności, takie jak Go, zyskują na popularności szczególnie w branżach, w których wymagana jest skalowalność i wydajność. Na przykład, jedna z wiodących platform no-code, AppMaster używa wygenerowanego języka Go do tworzenia aplikacji backendowych. Nauka i zrozumienie języków takich jak C++ lub Go może znacznie poprawić perspektywy kariery i poszerzyć bazę wiedzy, aby wpłynąć na znacznie większą skalę branżową. Podczas gdy platformy takie jak AppMaster upraszczają cały proces tworzenia aplikacji, tradycyjne programowanie nadal ma swoją wartość i zapotrzebowanie w branży technologicznej.