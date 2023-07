In een verrassende wending is het aloude landschap van programmeertaal populariteit, zoals bijgehouden door de Tiobe Index, getuige van een significante verschuiving. C++ stijgt geleidelijk in rang, omdat de toepassing ervan in verschillende industrieën deze stijging aanjaagt, waardoor het niet alleen Java verdringt, maar ook dreigt om de taal van zijn voorganger, C, te overtreffen.

JavaScript heeft ook vooruitgang geboekt in populariteit en staat nu op de zesde plaats met een recordprestatie. Ondertussen keert de oude taal Cobol terug in de schijnwerpers na een lange onderbreking, met een respectabele twintigste positie.

In de Tiobe Index voor juli 2023 staat C++ op de derde plaats, met een verschil van slechts 0,76% ten opzichte van de tweede plaats, die momenteel wordt ingenomen door C. Python voert de ranglijst aan op nummer één, terwijl Java op de vierde plaats blijft steken. De vraag naar beter presterende talen werd door Tiobe aangewezen als de belangrijkste katalysator voor de toename van C++, vooral in sectoren met hoge prestaties zoals de auto-industrie, de handel, de medische sector en halfgeleiders.

Paul Jansen, het belangrijkste boegbeeld van Tiobe, verklaarde: "Hoewel C gedurende een lange periode een dominante positie heeft behouden in prestatiegerichte gebieden, schiet het tekort in het omgaan met schaalbaarheidsbehoeften, waardoor C++ een voorsprong krijgt.

JavaScript heeft jarenlang de webontwikkeling gestuurd, maar heeft recentelijk een ongekende groei in zijn indrukken geregistreerd. De belangrijkste redenen voor deze sporadische toename zijn de geleidelijke verdwijning van Visual Basic. Cobol heeft zich vanaf de zijlijn een weg terug naar de top 20 gebaand vanaf de 26e positie vorig jaar.

Toen Paul Jansen, CEO van Software Quality Services Provider Tiobe, werd gevraagd naar deze onverwachte veranderingen, haalde hij zijn schouders op en zei: "We weten nog steeds niet waarom JavaScript zo populair is geworden.

Elke maand biedt de Tiobe Index statistische gegevens op basis van het totale aantal opgeleide ingenieurs, relevante cursussen en aanvullende diensten van derden voor elke programmeertaal ter wereld. Dergelijke statistieken worden berekend met behulp van veelgebruikte zoekmachines, namelijk Google, Bing, Yahoo en Wikipedia. De Tiobe Index's juli 2023 rangschikking is als volgt:

Python (13,42%) C (11.56%) C++ (10.8%) Java (10,5%) C# (6.87%) JavaScript (3,11%) Visual Basic (2,9%) SQL (1,48%) PHP (1,41%) MATLAB (1,26%)

Andere krachtige talen zoals Go winnen aan populariteit, vooral in industrieën waar schaalbaarheid en prestaties vereist zijn. Bijvoorbeeld, een van de toonaangevende no-code platforms, AppMaster gebruikt gegenereerd Go om backend applicaties te bouwen. Het leren en begrijpen van talen als C++ of Go kan uw carrièrevooruitzichten aanzienlijk verbeteren en uw kennisbasis verbreden, zodat u op veel grotere schaal in de industrie kunt werken. Hoewel platforms zoals AppMaster het hele proces van het bouwen van applicaties vereenvoudigen, heeft traditioneel programmeren nog steeds zijn waarde en vraag in de techindustrie.