En un giro sorprendente de los acontecimientos, el panorama de la popularidad de los lenguajes de programación, según el Índice Tiobe, está experimentando un cambio significativo. C++ está subiendo gradualmente en el ranking, ya que su aplicación en diversas industrias está impulsando este ascenso, lo que le permite no sólo usurpar a Java, sino también amenazar con superar al lenguaje progenitor, C.

JavaScript también ha experimentado un avance en popularidad, y se ha aupado a la sexta posición con un rendimiento récord. Por su parte, Cobol, el lenguaje de toda la vida, vuelve a la palestra tras un prolongado paréntesis y se sitúa en una respetable vigésima posición.

En el índice Tiobe de julio de 2023, C++ ocupa el tercer puesto, con una diferencia de apenas un 0,76% respecto a la segunda posición, ocupada actualmente por C. Python lidera el pelotón en primera posición, mientras que Java se queda rezagado en la cuarta. La demanda de lenguajes de mayor rendimiento fue señalada por Tiobe como el principal catalizador del aumento de la presencia de C++, especialmente en sectores de alto rendimiento como automoción, comercio, medicina y semiconductores.

Paul Jansen, la figura clave de Tiobe, declaró: "Aunque C ha mantenido una posición dominante en los campos centrados en el rendimiento durante un periodo prolongado, se está quedando corto a la hora de gestionar las necesidades de escalabilidad, lo que da ventaja a C++".

JavaScript ha dirigido el desarrollo web durante años, pero recientemente ha registrado un crecimiento sin precedentes en sus impresiones. Las principales razones de este aumento esporádico son la desaparición gradual de Visual Basic. Cobol, que el año pasado ocupaba el puesto 26, se ha colado de nuevo entre los 20 primeros.

Paul Jansen, director general del proveedor de servicios de calidad de software Tiobe, se encogió de hombros al ser preguntado por estos cambios inesperados: "La razón de la creciente popularidad de JavaScript todavía nos desconcierta".

Cada mes, el índice Tiobe proporciona datos estadísticos basados en el número total de ingenieros formados, cursos relevantes y servicios complementarios de terceros vinculados a cada lenguaje de programación en todo el mundo. Estas métricas se calculan utilizando los principales motores de búsqueda, como Google, Bing, Yahoo y Wikipedia. La clasificación de julio de 2023 del índice Tiobe es la siguiente:

Python (13,42%) C (11.56%) C++ (10.8%) Java (10,5%) C# (6.87%) JavaScript (3,11%) Visual Basic (2,9%) SQL (1,48%) PHP (1,41%) MATLAB (1,26%)

Otros lenguajes de alto rendimiento, como Go, están ganando popularidad, sobre todo en sectores que exigen escalabilidad y rendimiento. Por ejemplo, una de las principales plataformas de no-code, AppMaster, utiliza Go generado para crear aplicaciones backend. Aprender y comprender lenguajes como C++ o Go podría mejorar significativamente tus perspectivas profesionales y ampliar tu base de conocimientos para incidir en una escala industrial mucho mayor. Aunque plataformas como AppMaster están simplificando todo el proceso de creación de aplicaciones, la programación tradicional sigue teniendo su valor y demanda en la industria tecnológica.