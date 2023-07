في تحول مفاجئ للأحداث ، يشهد المشهد الطويل الأمد لشعبية لغة البرمجة ، كما يتتبعها مؤشر Tiobe ، خلطًا كبيرًا. يرتفع تصنيف C ++ تدريجياً ، حيث يؤدي تطبيقه في مختلف الصناعات إلى هذا الصعود ، مما يمكّنه ليس فقط من اغتصاب Java ، بل يهدد أيضًا بالتفوق على لغة السلف ، C.

شهدت JavaScript أيضًا تقدمًا في شعبيتها ، حيث حصدت المركز السادس في أداء عالٍ قياسي. في هذه الأثناء ، عادت اللغة القديمة ، كوبول ، إلى دائرة الضوء بعد توقف طويل ، وهبطت في موقع عشرين محترم.

شهد مؤشر Tiobe لشهر يوليو 2023 حصول C ++ على المركز الثالث ، بفارق 0.76٪ فقط عن المركز الثاني ، الذي يحتله حاليًا C. تم تحديد الطلب على اللغات عالية الأداء من قبل Tiobe باعتبارها المحفز الرئيسي الذي يغذي الزيادة في وجود C ++ ، خاصة في القطاعات عالية الأداء مثل السيارات ، والتجارة ، والطبية ، وأشباه الموصلات.

صرح Paul Jansen ، الرئيس الصوري الرئيسي لـ Tiobe ، "بينما حافظت C على سيطرة مهيمنة في المجالات التي تركز على الأداء لفترة طويلة ، فإنها تقصر في التعامل مع متطلبات قابلية التوسع ، مما يمنح C ++ ميزة."

قاد JavaScript تطوير الويب لسنوات ، لكنه سجل مؤخرًا نموًا غير مسبوق في انطباعاته. الأسباب الأساسية المتوقعة لهذه الزيادة المتفرقة هي التلاشي التدريجي لـ Visual Basic. بعد الانقضاض من الخطوط الجانبية ، شق كوبول طريقه مرة أخرى إلى أعلى 20 مكانًا من المركز 26 في العام الماضي.

عند سؤاله عن هذه التغييرات غير المتوقعة ، تجاهل بول يانسن ، الرئيس التنفيذي لمزود خدمات جودة البرمجيات Tiobe ، كتفيه قائلاً: "لا يزال الأساس المنطقي وراء الشعبية المتزايدة لجافا سكريبت يحيرنا".

كل شهر ، يوفر مؤشر Tiobe بيانات إحصائية بناءً على العدد الإجمالي للمهندسين المدربين ، والدورات ذات الصلة ، وخدمات الطرف الثالث التكميلية المرتبطة بكل لغة برمجة على مستوى العالم. يتم حساب هذه المقاييس باستخدام محركات البحث السائدة مثل Google و Bing و Yahoo و Wikipedia. تصنيفات Tiobe Index لشهر يوليو 2023 هي كما يلي:

بايثون (13.42٪) ج (11.56٪) C ++ (10.8٪) جافا (10.5٪) سي # (6.87٪) جافا سكريبت (3.11٪) فيجوال بيسك (2.9٪) SQL (1.48٪) بي إتش بي (1.41٪) ماتلاب (1.26٪)

تكتسب لغات أخرى عالية الأداء مثل Go شعبية خاصة في الصناعات التي تتطلب قابلية التوسع والأداء. على سبيل المثال ، أحد الأنظمة الأساسية الرائدة no-code ، يستخدم AppMaster إنشاء Go لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية. يمكن أن يؤدي تعلم وفهم لغات مثل C ++ أو Go إلى تحسين آفاق حياتك المهنية بشكل كبير وتوسيع قاعدة معارفك للتأثير على نطاق صناعة أكبر بكثير. بينما تعمل المنصات مثل AppMaster على تبسيط العملية الكاملة لبناء التطبيقات ، لا تزال البرمجة التقليدية لها قيمتها والطلب عليها في صناعة التكنولوجيا.