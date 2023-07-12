في تحول مفاجئ للأحداث ، يشهد المشهد الطويل الأمد لشعبية لغة البرمجة ، كما يتتبعها مؤشر Tiobe ، خلطًا كبيرًا. يرتفع تصنيف C ++ تدريجياً ، حيث يؤدي تطبيقه في مختلف الصناعات إلى هذا الصعود ، مما يمكّنه ليس فقط من اغتصاب Java ، بل يهدد أيضًا بالتفوق على لغة السلف ، C.
شهدت JavaScript أيضًا تقدمًا في شعبيتها ، حيث حصدت المركز السادس في أداء عالٍ قياسي. في هذه الأثناء ، عادت اللغة القديمة ، كوبول ، إلى دائرة الضوء بعد توقف طويل ، وهبطت في موقع عشرين محترم.
شهد مؤشر Tiobe لشهر يوليو 2023 حصول C ++ على المركز الثالث ، بفارق 0.76٪ فقط عن المركز الثاني ، الذي يحتله حاليًا C. تم تحديد الطلب على اللغات عالية الأداء من قبل Tiobe باعتبارها المحفز الرئيسي الذي يغذي الزيادة في وجود C ++ ، خاصة في القطاعات عالية الأداء مثل السيارات ، والتجارة ، والطبية ، وأشباه الموصلات.
صرح Paul Jansen ، الرئيس الصوري الرئيسي لـ Tiobe ، "بينما حافظت C على سيطرة مهيمنة في المجالات التي تركز على الأداء لفترة طويلة ، فإنها تقصر في التعامل مع متطلبات قابلية التوسع ، مما يمنح C ++ ميزة."
قاد JavaScript تطوير الويب لسنوات ، لكنه سجل مؤخرًا نموًا غير مسبوق في انطباعاته. الأسباب الأساسية المتوقعة لهذه الزيادة المتفرقة هي التلاشي التدريجي لـ Visual Basic. بعد الانقضاض من الخطوط الجانبية ، شق كوبول طريقه مرة أخرى إلى أعلى 20 مكانًا من المركز 26 في العام الماضي.
عند سؤاله عن هذه التغييرات غير المتوقعة ، تجاهل بول يانسن ، الرئيس التنفيذي لمزود خدمات جودة البرمجيات Tiobe ، كتفيه قائلاً: "لا يزال الأساس المنطقي وراء الشعبية المتزايدة لجافا سكريبت يحيرنا".
كل شهر ، يوفر مؤشر Tiobe بيانات إحصائية بناءً على العدد الإجمالي للمهندسين المدربين ، والدورات ذات الصلة ، وخدمات الطرف الثالث التكميلية المرتبطة بكل لغة برمجة على مستوى العالم. يتم حساب هذه المقاييس باستخدام محركات البحث السائدة مثل Google و Bing و Yahoo و Wikipedia. تصنيفات Tiobe Index لشهر يوليو 2023 هي كما يلي:
- بايثون (13.42٪)
- ج (11.56٪)
- C ++ (10.8٪)
- جافا (10.5٪)
- سي # (6.87٪)
- جافا سكريبت (3.11٪)
- فيجوال بيسك (2.9٪)
- SQL (1.48٪)
- بي إتش بي (1.41٪)
- ماتلاب (1.26٪)
تكتسب لغات أخرى عالية الأداء مثل Go شعبية خاصة في الصناعات التي تتطلب قابلية التوسع والأداء. على سبيل المثال ، أحد الأنظمة الأساسية الرائدة no-code ، يستخدم AppMaster إنشاء Go لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية. يمكن أن يؤدي تعلم وفهم لغات مثل C ++ أو Go إلى تحسين آفاق حياتك المهنية بشكل كبير وتوسيع قاعدة معارفك للتأثير على نطاق صناعة أكبر بكثير. بينما تعمل المنصات مثل AppMaster على تبسيط العملية الكاملة لبناء التطبيقات ، لا تزال البرمجة التقليدية لها قيمتها والطلب عليها في صناعة التكنولوجيا.