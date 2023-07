Numa reviravolta surpreendente, a paisagem de longa data da popularidade das linguagens de programação, tal como é seguida pelo Índice Tiobe, está a testemunhar uma mudança significativa. O C++ está a subir gradualmente na classificação, uma vez que a sua aplicação em várias indústrias está a impulsionar esta ascensão, permitindo-lhe não só usurpar o Java, mas também ameaçar ultrapassar a linguagem progenitora, o C.

O JavaScript também registou progressos em termos de popularidade, conquistando a sexta posição com um desempenho recorde. Entretanto, a linguagem antiga, Cobol, regressa à ribalta após um hiato prolongado, ocupando uma respeitável vigésima posição.

O índice Tiobe de julho de 2023 mostra que o C++ garantiu o terceiro lugar, com uma diferença de apenas 0,76% em relação à segunda posição, atualmente ocupada pelo C. O Python liderou o grupo em primeiro lugar, enquanto o Java ficou em quarto lugar. A procura de linguagens de desempenho superior foi apontada por Tiobe como o principal catalisador que alimenta o aumento da presença do C++, especialmente em sectores de elevado desempenho como o automóvel, o comércio, a medicina e os semicondutores.

Paul Jansen, a principal figura de proa da Tiobe, declarou: "Embora o C tenha mantido uma posição dominante nos domínios centrados no desempenho durante um período prolongado, está a ficar aquém das necessidades de escalabilidade, dando ao C++ uma vantagem".

O JavaScript tem orientado o desenvolvimento Web durante anos, mas registou recentemente um crescimento sem precedentes nas suas impressões. As principais razões que se especulam para este aumento esporádico são o desaparecimento gradual do Visual Basic. O Cobol voltou a entrar no top 20, depois de ter ocupado a 26ª posição no ano passado.

Quando questionado sobre essas mudanças inesperadas, Paul Jansen, CEO da Software Quality Services Provider Tiobe, encolheu os ombros, dizendo: "A lógica por trás da popularidade crescente do JavaScript ainda nos intriga".

Todos os meses, o Índice Tiobe fornece dados estatísticos com base no número total de engenheiros formados, cursos relevantes e serviços suplementares de terceiros associados a cada linguagem de programação a nível mundial. Estas métricas são calculadas utilizando os motores de busca predominantes, nomeadamente o Google, o Bing, o Yahoo e a Wikipedia. As classificações de julho de 2023 do Índice Tiobe são as seguintes:

Python (13,42%) C (11.56%) C++ (10.8%) Java (10,5%) C# (6.87%) JavaScript (3,11%) Visual Basic (2,9%) SQL (1,48%) PHP (1,41%) MATLAB (1,26%)

Outras linguagens de elevado desempenho, como Go, estão a ganhar popularidade, especialmente em indústrias que exigem escalabilidade e desempenho. Por exemplo, uma das principais plataformas no-code, AppMaster, utiliza Go para criar aplicações de backend. Aprender e compreender linguagens como C++ ou Go pode melhorar significativamente as suas perspectivas de carreira e alargar a sua base de conhecimentos para ter impacto numa escala industrial muito maior. Embora plataformas como AppMaster estejam a simplificar todo o processo de criação de aplicações, a programação tradicional continua a ter o seu valor e procura na indústria tecnológica.