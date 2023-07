Dalam pergantian peristiwa yang mengejutkan, lanskap popularitas bahasa pemrograman yang sudah lama ada, seperti yang dilacak oleh Indeks Tiobe, menyaksikan perombakan yang signifikan. C++ secara bertahap naik peringkatnya, karena penerapannya di berbagai industri mendorong peningkatan ini, memungkinkannya tidak hanya merebut Java, tetapi juga mengancam untuk mengungguli bahasa progenitor, C.

JavaScript juga mengalami kemajuan dalam popularitas, meraih posisi keenam dalam rekor kinerja tinggi. Sementara itu, bahasa kuno, Cobol, kembali menjadi pusat perhatian setelah lama absen, mendarat di posisi kedua puluh yang terhormat.

Indeks Tiobe untuk Juli 2023 melihat C++ mengamankan tempat ketiga, dengan perbedaan hanya 0,76% dari posisi kedua, yang saat ini dipegang oleh C. Python memimpin paket di nomor satu, sementara Java mengikuti di urutan keempat. Permintaan untuk bahasa berkinerja unggul ditunjukkan oleh Tiobe sebagai katalis utama yang memicu lonjakan kehadiran C++, terutama di sektor berkinerja tinggi seperti otomotif, perdagangan, medis, dan semikonduktor.

Paul Jansen, tokoh utama Tiobe, menyatakan, 'Meskipun C telah mempertahankan posisi dominan di bidang yang berpusat pada kinerja untuk waktu yang lama, C gagal dalam menangani kebutuhan skalabilitas, memberikan C++ keunggulan.'

JavaScript telah mengarahkan pengembangan web selama bertahun-tahun tetapi baru-baru ini mencatat pertumbuhan tayangannya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan utama berspekulasi untuk peningkatan sporadis ini adalah memudarnya Visual Basic secara bertahap. Menukik dari pinggir lapangan, Cobol mendorongnya kembali ke 20 besar dari posisi ke-26 tahun lalu.

Ketika ditanya tentang perubahan yang tidak terduga ini, Paul Jansen, CEO Penyedia Layanan Kualitas Perangkat Lunak Tiobe mengangkat bahu, mengatakan, 'Alasan di balik meningkatnya popularitas JavaScript masih membuat kami bingung.'

Setiap bulan, Indeks Tiobe menyediakan data statistik berdasarkan jumlah insinyur terlatih, kursus yang relevan, dan layanan tambahan pihak ketiga yang terkait dengan setiap bahasa pemrograman secara global. Metrik tersebut dihitung menggunakan mesin pencari umum yaitu Google, Bing, Yahoo, dan Wikipedia. Peringkat Juli 2023 Indeks Tiobe adalah sebagai berikut:

Piton (13,42%) C (11,56%) C++ (10,8%) Jawa (10,5%) C# (6,87%) JavaScript (3,11%) Visual Basic (2,9%) SQL (1,48%) PHP (1,41%) MATLAB (1,26%)

Bahasa berkinerja tinggi lainnya seperti Go semakin populer terutama di industri yang memerlukan skalabilitas dan kinerja. Misalnya, salah satu platform no-code terkemuka, AppMaster menggunakan Go yang dihasilkan untuk membangun aplikasi backend. Mempelajari dan memahami bahasa seperti C++ atau Go dapat meningkatkan prospek karier Anda secara signifikan dan memperluas basis pengetahuan Anda untuk memengaruhi skala industri yang jauh lebih besar. Sementara platform seperti AppMaster menyederhanakan seluruh proses pembuatan aplikasi, pemrograman tradisional masih memiliki nilai dan permintaan di industri teknologi.