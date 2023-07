ঘটনাগুলির একটি আশ্চর্যজনক মোড়ের মধ্যে, টিওব সূচক দ্বারা ট্র্যাক করা প্রোগ্রামিং ভাষার জনপ্রিয়তার দীর্ঘস্থায়ী ল্যান্ডস্কেপ একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সাক্ষী। C++ ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান হচ্ছে, কারণ বিভিন্ন শিল্পে এর প্রয়োগ এই ঊর্ধ্বগতির দিকে পরিচালিত করছে, এটি কেবল জাভা দখল করতে সক্ষম নয়, বরং পূর্বপুরুষ ভাষা, সিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার হুমকিও দিচ্ছে।

জাভাস্ক্রিপ্ট জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রেও অগ্রগতি অনুভব করেছে, রেকর্ড উচ্চ পারফরম্যান্সে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে। এদিকে, ভিনটেজ ভাষা, কোবোল, একটি দীর্ঘ বিরতির পর লাইমলাইটে ফিরে আসে, একটি সম্মানজনক বিংশতম অবস্থানে অবতরণ করে।

জুলাই 2023-এর Tiobe ইনডেক্সে C++ দ্বিতীয় অবস্থান থেকে মাত্র 0.76% পার্থক্য সহ তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে, বর্তমানে C. Python প্যাকটিকে এক নম্বরে নেতৃত্ব দিয়েছে, যেখানে Java চতুর্থ স্থানে রয়েছে। উচ্চতর পারফরমিং ভাষার চাহিদা Tiobe দ্বারা পিন-পয়েন্ট করা হয়েছিল C++ উপস্থিতি বৃদ্ধিতে, বিশেষত স্বয়ংচালিত, ট্রেডিং, চিকিৎসা এবং সেমিকন্ডাক্টরের মতো উচ্চ-কার্যক্ষমতাসম্পন্ন সেক্টরে।

টিওবের প্রধান ব্যক্তিত্ব পল জ্যানসেন বলেছেন, 'যদিও সি দীর্ঘ সময়ের জন্য পারফরম্যান্স-কেন্দ্রিক ক্ষেত্রগুলিতে একটি প্রভাবশালী দখল বজায় রেখেছে, এটি স্কেলেবিলিটি প্রয়োজনীয়তাগুলি পরিচালনা করতে কম পড়ছে, যা C++ কে একটি প্রান্ত দিয়েছে।'

জাভাস্ক্রিপ্ট বছরের পর বছর ধরে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট পরিচালনা করেছে কিন্তু সম্প্রতি এর ইম্প্রেশনে একটি অভূতপূর্ব বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে। এই বিক্ষিপ্ত বৃদ্ধির জন্য অনুমান করা প্রাথমিক কারণগুলি হল ভিজ্যুয়াল বেসিকের ধীরে ধীরে বিবর্ণ হওয়া। সাইডলাইন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কোবল গত বছর তার 26 তম অবস্থান থেকে শীর্ষ 20 তে ফিরে এসেছেন৷

এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, সফ্টওয়্যার কোয়ালিটি সার্ভিসেস প্রোভাইডার Tiobe সিইও পল জ্যানসেন বলেন, 'জাভাস্ক্রিপ্টের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার পিছনে যুক্তি এখনও আমাদের বিভ্রান্ত করে।'

প্রতি মাসে, Tiobe ইনডেক্স বিশ্বব্যাপী প্রতিটি প্রোগ্রামিং ভাষার সাথে সংযুক্ত প্রশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারদের মোট সংখ্যা, প্রাসঙ্গিক কোর্স এবং সম্পূরক তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলির উপর ভিত্তি করে পরিসংখ্যানগত তথ্য সরবরাহ করে। Google, Bing, Yahoo, এবং Wikipedia নামে প্রচলিত সার্চ ইঞ্জিনগুলি ব্যবহার করে এই ধরনের মেট্রিক্স গণনা করা হয়। Tiobe ইনডেক্সের জুলাই 2023 র্যাঙ্কিং নিম্নরূপ:

পাইথন (13.42%) গ (11.56%) C++ (10.8%) জাভা (10.5%) C# (6.87%) জাভাস্ক্রিপ্ট (3.11%) ভিজ্যুয়াল বেসিক (2.9%) SQL (1.48%) পিএইচপি (1.41%) ম্যাটল্যাব (1.26%)

অন্যান্য উচ্চ পারফরম্যান্স ভাষা যেমন Go জনপ্রিয়তা অর্জন করছে বিশেষ করে এমন শিল্পে যেখানে স্কেলেবিলিটি এবং কর্মক্ষমতা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, no-code প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটি, AppMaster ব্যাকএন্ড অ্যাপ্লিকেশনগুলি তৈরি করতে জেনারেটেড গো ব্যবহার করে। C++ বা Go-এর মতো ভাষা শেখা এবং বোঝা আপনার ক্যারিয়ারের সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে এবং অনেক বড় শিল্প স্কেলকে প্রভাবিত করতে আপনার জ্ঞানের ভিত্তিকে প্রসারিত করতে পারে। AppMaster মতো প্ল্যাটফর্মগুলি অ্যাপ্লিকেশন তৈরির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করছে, প্রথাগত প্রোগ্রামিং এখনও প্রযুক্তি শিল্পে এর মূল্য এবং চাহিদা রয়েছে।