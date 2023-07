Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, bối cảnh lâu đời về mức độ phổ biến của ngôn ngữ lập trình, như được theo dõi bởi Chỉ số Tiobe, đang chứng kiến ​​một sự xáo trộn đáng kể. C ++ đang dần tăng thứ hạng, vì ứng dụng của nó trong các ngành công nghiệp khác nhau đang thúc đẩy sự thăng tiến này, cho phép nó không chỉ soán ngôi Java mà còn đe dọa vượt trội so với ngôn ngữ tiền thân, C.

JavaScript cũng đã trải qua sự tiến bộ về mức độ phổ biến, giành vị trí thứ sáu với hiệu suất cao kỷ lục. Trong khi đó, ngôn ngữ cổ điển, Cobol, trở lại ánh đèn sân khấu sau một thời gian dài gián đoạn, hạ cánh ở vị trí thứ 20 đáng nể.

Chỉ số Tiobe cho tháng 7 năm 2023 cho thấy C++ đảm bảo vị trí thứ ba, chỉ chênh lệch 0,76% so với vị trí thứ hai, hiện do C nắm giữ. Python dẫn đầu nhóm ở vị trí số một, trong khi Java xếp sau ở vị trí thứ tư. Nhu cầu về các ngôn ngữ có hiệu suất cao được Tiobe chỉ ra là chất xúc tác chính thúc đẩy sự gia tăng sự hiện diện của C++, đặc biệt là trong các lĩnh vực hiệu suất cao như ô tô, thương mại, y tế và chất bán dẫn.

Paul Jansen, nhân vật chủ chốt của Tiobe, đã tuyên bố, "Mặc dù C đã duy trì vị trí thống trị trong các lĩnh vực lấy hiệu suất làm trung tâm trong một thời gian dài, nhưng nó đang thiếu khả năng xử lý các yêu cầu về khả năng mở rộng, khiến C++ có lợi thế hơn."

JavaScript đã định hướng phát triển web trong nhiều năm nhưng gần đây đã ghi nhận mức tăng trưởng chưa từng thấy về số lần hiển thị của nó. Các lý do chính được suy đoán cho sự gia tăng không thường xuyên này là do Visual Basic đang dần biến mất. Xuất hiện từ bên lề, Cobol đã quay trở lại top 20 từ vị trí thứ 26 vào năm ngoái.

Khi được hỏi về những thay đổi bất ngờ này, Paul Jansen, Giám đốc điều hành của Nhà cung cấp dịch vụ chất lượng phần mềm Tiobe nhún vai, nói: "Lý do đằng sau sự phổ biến leo thang của JavaScript vẫn khiến chúng tôi bối rối."

Mỗi tháng, Chỉ số Tiobe cung cấp dữ liệu thống kê dựa trên tổng số kỹ sư được đào tạo, các khóa học liên quan và các dịch vụ bổ sung của bên thứ ba gắn liền với mọi ngôn ngữ lập trình trên toàn cầu. Các số liệu như vậy được tính toán bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm phổ biến là Google, Bing, Yahoo và Wikipedia. Bảng xếp hạng tháng 7 năm 2023 của Chỉ số Tiobe như sau:

Trăn (13,42%) C (11,56%) C++ (10,8%) Java (10,5%) C# (6,87%) JavaScript (3,11%) Trực quan cơ bản (2,9%) SQL (1,48%) PHP (1,41%) MATLAB (1,26%)

