घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में, प्रोग्रामिंग भाषा की लोकप्रियता के लंबे समय से चले आ रहे परिदृश्य में, जैसा कि टियोब इंडेक्स द्वारा ट्रैक किया गया है, एक महत्वपूर्ण फेरबदल देखा जा रहा है। C++ धीरे-धीरे रैंक में बढ़ रहा है, क्योंकि विभिन्न उद्योगों में इसका अनुप्रयोग इस उन्नति को प्रेरित कर रहा है, जिससे यह न केवल जावा को हड़पने में सक्षम हो रहा है, बल्कि पूर्वज भाषा, C से भी बेहतर प्रदर्शन करने की धमकी दे रहा है।

जावास्क्रिप्ट ने भी लोकप्रियता में प्रगति का अनुभव किया है और रिकॉर्ड उच्च प्रदर्शन के साथ छठा स्थान प्राप्त किया है। इस बीच, पुरानी भाषा, कोबोल, एक लंबे अंतराल के बाद सम्मानजनक बीसवें स्थान पर आकर सुर्खियों में लौट आई है।

जुलाई 2023 के Tiobe इंडेक्स में C++ ने दूसरे स्थान से मात्र 0.76% के अंतर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जो वर्तमान में C के पास है। पायथॉन पहले स्थान पर है, जबकि जावा चौथे स्थान पर है। बेहतर प्रदर्शन करने वाली भाषाओं की मांग को Tiobe ने C++ उपस्थिति में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले मुख्य उत्प्रेरक के रूप में इंगित किया था, विशेष रूप से ऑटोमोटिव, व्यापार, चिकित्सा और अर्धचालक जैसे उच्च प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में।

टिओबे के प्रमुख प्रमुख पॉल जेनसन ने कहा, 'हालांकि सी ने लंबे समय तक प्रदर्शन-केंद्रित क्षेत्रों में प्रमुख पकड़ बनाए रखी है, लेकिन यह स्केलेबिलिटी आवश्यकताओं को संभालने में कम पड़ रहा है, जिससे सी++ को बढ़त मिल रही है।'

जावास्क्रिप्ट ने वर्षों से वेब विकास को आगे बढ़ाया है लेकिन हाल ही में इसके इंप्रेशन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। इस छिटपुट वृद्धि के लिए अनुमानित प्राथमिक कारण विज़ुअल बेसिक का धीरे-धीरे ख़त्म होना है। किनारे से छलांग लगाते हुए, कोबोल ने पिछले साल अपने 26वें स्थान से वापस शीर्ष 20 में प्रवेश किया।

जब इन अप्रत्याशित परिवर्तनों के बारे में सवाल किया गया, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइडर Tiobe के सीईओ पॉल जानसन ने पल्ला झाड़ते हुए कहा, 'जावास्क्रिप्ट की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे का तर्क अभी भी हमें हैरान करता है।'

हर महीने, Tiobe इंडेक्स प्रशिक्षित इंजीनियरों की कुल संख्या, प्रासंगिक पाठ्यक्रमों और वैश्विक स्तर पर प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा से जुड़ी पूरक तृतीय-पक्ष सेवाओं के आधार पर सांख्यिकीय डेटा प्रदान करता है। ऐसे मेट्रिक्स की गणना Google, बिंग, याहू और विकिपीडिया जैसे प्रचलित खोज इंजनों का उपयोग करके की जाती है। Tiobe इंडेक्स की जुलाई 2023 रैंकिंग इस प्रकार है:

पायथन (13.42%) सी (11.56%) सी++ (10.8%) जावा (10.5%) सी# (6.87%) जावास्क्रिप्ट (3.11%) विजुअल बेसिक (2.9%) एसक्यूएल (1.48%) पीएचपी (1.41%) मैटलैब (1.26%)

गो जैसी अन्य उच्च प्रदर्शन वाली भाषाएँ विशेष रूप से उन उद्योगों में लोकप्रियता हासिल कर रही हैं जहाँ स्केलेबिलिटी और प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अग्रणी no-code प्लेटफ़ॉर्म में से एक, AppMaster बैकएंड एप्लिकेशन बनाने के लिए जेनरेटेड गो का उपयोग करता है। C++ या Go जैसी भाषाओं को सीखने और समझने से आपके करियर की संभावनाओं में काफी सुधार हो सकता है और उद्योग के बड़े पैमाने पर प्रभाव डालने के लिए आपके ज्ञान का आधार व्यापक हो सकता है। जबकि AppMaster जैसे प्लेटफ़ॉर्म एप्लिकेशन बनाने की पूरी प्रक्रिया को सरल बना रहे हैं, पारंपरिक प्रोग्रामिंग का तकनीकी उद्योग में अभी भी अपना मूल्य और मांग है।