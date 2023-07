Con un sorprendente colpo di scena, il panorama di lunga data della popolarità dei linguaggi di programmazione, tracciato dall'indice Tiobe, sta assistendo a un significativo rimescolamento. Il C++ sta gradualmente salendo di posizione, grazie alle sue applicazioni in vari settori industriali, che gli permettono non solo di usurpare Java, ma anche di minacciare di superare il linguaggio progenitore C.

Anche JavaScript ha registrato un progresso nella popolarità, conquistando la sesta posizione con una performance da record. Nel frattempo, il linguaggio vintage Cobol è tornato alla ribalta dopo una lunga pausa, raggiungendo una rispettabile ventesima posizione.

L'indice Tiobe per il luglio 2023 ha visto il C++ assicurarsi il terzo posto, con una differenza di appena lo 0,76% rispetto alla seconda posizione, attualmente occupata dal C. Python ha guidato il gruppo al primo posto, mentre Java è rimasto indietro al quarto. La richiesta di linguaggi più performanti è stata indicata da Tiobe come il principale catalizzatore che ha alimentato l'aumento della presenza del C++, soprattutto in settori ad alte prestazioni come quello automobilistico, commerciale, medico e dei semiconduttori.

Paul Jansen, la figura chiave di Tiobe, ha dichiarato: "Mentre il C ha mantenuto una posizione dominante nei settori incentrati sulle prestazioni per un periodo prolungato, non riesce a gestire le esigenze di scalabilità, dando al C++ un vantaggio".

JavaScript ha guidato lo sviluppo web per anni, ma recentemente ha registrato una crescita senza precedenti delle sue impressioni. Le ragioni principali ipotizzate per questo aumento sporadico sono il graduale abbandono di Visual Basic. In seguito, Cobol è rientrato nella top 20 dalla 26a posizione dell'anno scorso.

Interrogato su questi cambiamenti inattesi, Paul Jansen, CEO del fornitore di servizi di qualità per il software Tiobe, ha fatto spallucce e ha dichiarato: "La ragione della crescente popolarità di JavaScript ci lascia ancora perplessi".

Ogni mese, l'indice Tiobe fornisce dati statistici basati sul numero totale di ingegneri formati, corsi pertinenti e servizi supplementari di terze parti legati a ogni linguaggio di programmazione a livello globale. Queste metriche sono calcolate utilizzando i principali motori di ricerca: Google, Bing, Yahoo e Wikipedia. La classifica di luglio 2023 dell'Indice Tiobe è la seguente:

Python (13,42%) C (11.56%) C++ (10.8%) Java (10,5%) C# (6.87%) JavaScript (3,11%) Visual Basic (2,9%) SQL (1,48%) PHP (1,41%) MATLAB (1,26%)

Altri linguaggi ad alte prestazioni come Go stanno guadagnando popolarità soprattutto nei settori in cui sono richieste scalabilità e prestazioni.