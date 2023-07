เหตุการณ์กลับพลิกผันอย่างน่าประหลาดใจ ความนิยมที่มีมาอย่างยาวนานของภาษาโปรแกรม ซึ่งติดตามโดย Tiobe Index กำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ C++ กำลังเพิ่มอันดับขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากแอปพลิเคชันในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กำลังขับเคลื่อนตำแหน่งนี้ ทำให้ไม่เพียงแย่งชิง Java แต่ยังคุกคามว่าจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าภาษาต้นกำเนิด C

JavaScript ยังประสบความสำเร็จในด้านความนิยม โดยรั้งตำแหน่งที่หกด้วยประสิทธิภาพที่สูงเป็นประวัติการณ์ ในขณะเดียวกัน ภาษาโบราณอย่าง Cobol ก็กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งหลังจากหายไปนาน โดยกลับมาอยู่ในอันดับที่ 20 ที่น่านับถือ

ดัชนี Tiobe ในเดือนกรกฎาคม 2023 เห็นว่า C++ อยู่ในตำแหน่งที่สามโดยมีความแตกต่างจากตำแหน่งที่สองเพียง 0.76% ซึ่งปัจจุบันถือโดย C Python เป็นผู้นำกลุ่มในอันดับหนึ่ง ในขณะที่ Java ตามหลังเป็นอันดับสี่ ความต้องการสำหรับภาษาที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าได้รับการชี้ให้เห็นโดย Tiobe ว่าเป็นตัวกระตุ้นหลักที่กระตุ้นการมีอยู่ของ C++ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนประสิทธิภาพสูง เช่น ยานยนต์ การค้าขาย การแพทย์ และเซมิคอนดักเตอร์

Paul Jansen ผู้นำคนสำคัญของ Tiobe กล่าวว่า 'ในขณะที่ C ยังคงรักษาความโดดเด่นในด้านการแสดงที่เน้นประสิทธิภาพเป็นระยะเวลานาน แต่ก็ขาดความสามารถในการจัดการความจำเป็นด้านการปรับขยาย ทำให้ C++ ได้เปรียบ'

JavaScript เป็นผู้นำการพัฒนาเว็บมานานหลายปี แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการบันทึกการแสดงผลที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เหตุผลหลักที่คาดเดาสำหรับการเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ นี้คือการค่อยๆ จางหายไปของ Visual Basic Cobol โฉบเข้ามาจากข้างสนาม ขับเคลื่อนกลับเข้าสู่ 20 อันดับแรกจากตำแหน่งที่ 26 เมื่อปีที่แล้ว

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงเหล่านี้ Paul Jansen ซีอีโอของ Software Quality Services Provider Tiobe ยักไหล่และกล่าวว่า 'เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ JavaScript ยังคงทำให้เราสงสัย'

ในแต่ละเดือน ดัชนี Tiobe จะให้ข้อมูลทางสถิติตามจำนวนวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และบริการเสริมของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับภาษาการเขียนโปรแกรมทุกภาษาทั่วโลกในแต่ละเดือน เมตริกดังกล่าวคำนวณโดยใช้เครื่องมือค้นหาที่แพร่หลาย ได้แก่ Google, Bing, Yahoo และ Wikipedia การจัดอันดับของ Tiobe Index ในเดือนกรกฎาคม 2023 มีดังนี้:

ไพธอน (13.42%) ค (11.56%) C++ (10.8%) จาวา (10.5%) ซี# (6.87%) จาวาสคริปต์ (3.11%) วิชวลเบสิก (2.9%) SQL (1.48%) PHP (1.41%) MATLAB (1.26%)

ภาษาประสิทธิภาพสูงอื่นๆ เช่น Go กำลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องการความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น หนึ่งในแพลตฟอร์มชั้นนำ no-code AppMaster ใช้ Go ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างแอปพลิเคชันแบ็กเอนด์ การเรียนรู้และทำความเข้าใจภาษาต่างๆ เช่น C++ หรือ Go สามารถปรับปรุงโอกาสทางอาชีพของคุณได้อย่างมาก และขยายฐานความรู้ของคุณเพื่อส่งผลกระทบต่อขนาดอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้นมาก ในขณะที่แพลตฟอร์มเช่น AppMaster กำลังทำให้กระบวนการสร้างแอปพลิเคชันทั้งหมดง่ายขึ้น การเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมยังคงมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี