Meta ve Twitter gibilerine rakip olan Bluesky, 8 milyon dolarlık kritik bir tohum finansmanı enjeksiyonunu ve ilk ücretli hizmetinin piyasaya sürüldüğünü duyurarak rekabette kendi üstünlüğünü ortaya koyuyor. Çarşamba Bluesky yayınlanan bir blog gönderisinde firma, kamu yararına çalışan bir LLC'den kamu yararına çalışan C Corp'a geçiş yaparken yaz boyunca tohum finansmanını artıracağını açıkladı. tanıtıcı olarak hizmet edecek farklı bir etki alanına sahip olmayı arzulayan kullanıcılar için özel olarak oluşturulmuş etki alanları sunar.

Topluluğun yönlendirdiği bir şirket olan Neo, Code.org'un kurucu ortağı Ali Partovi ve daha önce Twitter'da Proje Yöneticisi olan Suzanne Xie de dahil olmak üzere çok sayıda ortak kuruluşun katılımını gören tohum finansman turuna öncülük etti. Turdaki yatırımcıların listesinde Kubernetes'in ortak mucidi Joe Beda, Red Hat'ten Bob Young ve diğerleri gibi ünlü isimler yer aldı.

Bu başlangıç ​​finansmanı, Bluesky iş gücünü artırmaya, operasyonları ve altyapı giderlerini kontrol etmeye ve Bluesky uygulamasının temel taşı olan AT Protokolünü beslemeye yönlendirilecek.

Bluesky tarafından kavramsallaştırılan ve geliştirilen merkezi olmayan sosyal ağ protokolü, ActivityPub'a bir alternatif sunuyor ve böylece merkezi olmayan Twitter havuzundaki bir başka rakibe, Mastodon'a ve Meta'nın yakında piyasaya sürülecek olan uygulaması Threads'e meydan okuyor.

Finansman sağlamanın yanı sıra Bluesky, gelir elde etmek için kazançlı stratejiler belirleme sözü veriyor ve sağlam bir sosyal ağı geliştirirken kullanıcılarına neyin muazzam değer kattığını anlamak için farklı teknikler ve hizmetlerle denemeler başlattığını doğruladı.

Tipik olarak, sosyal medya şirketleri, kullanıcıların hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmelerini sağlamak için reklamlara başvurur, ancak bu, kullanıcıların ürüne dönüşmesine neden olur. Bluesky, alışılmışın dışında bir şekilde, ücretli hizmetlerden başlayarak ağını sürdürmek için yeni bir yöntem keşfetmeyi arzuluyor.

Bluesky ücretli hizmetler paketi için ilk sırada özel alan adları vardır. Yaygın olarak tanınan etki alanı kayıt kuruluşu Namecheap ile işbirliği içinde sunulan Bluesky, kullanıcıların tanıtıcı olarak özel bir etki alanı oluşturmasına izin vermek için daha önce hükümler sunmuştu. Bugüne kadar, 100.000'den fazla kullanıcısının 13.000'den fazlası bu hizmetten yararlandı. Ancak mevcut çözüm, kullanıcıların etki alanı kayıt şirketleri ve DNS ayarları hakkında bilgi sahibi olmalarını gerektiriyor. Yeni premium hizmet, kullanıcıların dakikalar içinde kişiye özel bir alan adı oluşturmasına olanak tanıyarak bu süreci kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Firma tarafından yapılan ayrı ama ilgili bir duyuru, Namecheap ücretli hizmetinin operasyonel planını detaylandırarak, kullanıcıların tercih ettikleri bir alan adını nasıl seçebileceklerini ve ardından bunu Bluesky hesaplarına nasıl bağlayabileceklerini aydınlatıyor. Namecheap ile yapılan sözleşme şartları açıklanmamakla birlikte, bunların alan adı satın alımlarında bir tür gelir paylaşımı planı içermesi olasıdır.

Firma, blog gönderisinde ve Bluesky ile ilgili bir dizi gönderide, gelecekte kullanıcıları için dahil edebileceği diğer potansiyel hizmetleri keşfetmeye çalışacağını belirtiyor. Bu arada şirket, özellik setini ve politika hükümlerini ısrarla güçlendiriyor, özelleştirilmiş beslemeleri ve daha yeni denetleme yönergelerini harekete geçirirken, denetim ve güvenlikle ilgili düşünceleri hakkında kapsamlı kamuoyu geri bildirimi arıyor.

Yerelleşme ve ılımlılık yaklaşımı nedeniyle birkaç topluluk üyesi tarafından şirkete yöneltilen son eleştirilerin ardından Bluesky, bu endişeleri ele alma konusundaki proaktif duruşunda güçlü duruyor. Bluesky kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış özel çözümler sunarak, sosyal ağ alanında kendisini hızla güçlü bir rakip olarak konumlandırıyor ve kullanıcıları benzersiz platformlarına doğru itiyor.