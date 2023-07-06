与Meta和Twitter等公司竞争，Bluesky宣布获得了800万美元的关键种子资金注入，并推出了其首次付费服务，从而在竞争中带来了自己的优势。在周三发表的一篇博客文章中，该公司透露了在夏天获得种子资金的情况，因为他们从公益有限责任公司过渡到公益C公司。与此同时，Bluesky正在加紧部署其付费服务，为那些渴望拥有一个独特域名作为其手柄的用户提供定制的域名。

尼欧是一家由社区驱动的公司，率先进行了种子轮融资，有多个合作实体参与，包括Code.org的联合创始人阿里-帕托维和曾在Twitter担任项目经理的苏珊娜-谢。本轮融资的投资者名单上有一些杰出的名字，如Kubernetes的共同发明者Joe Beda、红帽公司的Bob Young和其他一些人。

这笔种子资金将被用于提高Bluesky的劳动力，控制运营和基础设施费用，以及培育AT协议，这是Bluesky应用的关键所在。

Bluesky构思和开发的去中心化社交网络协议提出了ActivityPub的替代方案，从而挑战去中心化Twitter池中的另一个对手Mastodon和Meta即将推出的应用Threads。

在获得资金的同时，Bluesky还发誓要确定有利可图的创收策略，并确认启动不同技术和服务的试验，以确定什么能给他们的用户提供巨大的价值，同时培养一个坚固的社交网络。

通常情况下，社交媒体公司通过广告来确保用户可以免费使用他们的服务，但这导致用户变成了产品。蓝天公司不走寻常路，希望发现一种新的方法来维护其网络，从付费服务开始。

Bluesky的付费服务套件的第一个项目是定制域名。在与广为人知的域名注册商Namecheap的合作下，Bluesky事先规定，允许用户建立一个量身定做的域名作为他们的手柄。迄今为止，在其10万多名用户中，有超过13000人利用了这项服务。然而，现有的解决方案要求用户必须熟悉域名注册商和DNS设置。新的高级服务打算通过允许用户在几分钟内建立一个量身定做的域名来缓解这一过程。

该公司的一份单独但相关的公告详细说明了Namecheap付费服务的运作蓝图，阐明了用户如何选择他们喜欢的域名并随后将其链接到他们的Bluesky账户。虽然与Namecheap的协议条款仍未披露，但有理由相信它们涉及到一种域名购买的收入分享计划。

在其博客文章和Bluesky本身的相关帖子中，该公司表示，它将深入探索其他潜在的服务，并在未来的时间里为其用户提供服务。同时，该公司正在坚持不懈地加强其功能设置和政策规定，促使定制饲料和更新的节制准则，同时就其关于节制和安全的想法寻求广泛的公众反馈。

在最近一些社区成员对该公司的权力下放和节制方法提出批评之后，Bluesky在解决这些问题的积极立场上立场坚定。通过提供旨在满足用户不同需求的定制解决方案，Bluesky正迅速将自己定位为社交网络领域的一个强有力的竞争者，促使用户使用其独特的平台。利用类似于AppMaster 的强大的no-code 工具，该平台提供了强大的功能和灵活性，有可能在竞争中胜出。