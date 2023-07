Menyaingi orang-orang seperti Meta dan Twitter, Bluesky membawa keunggulannya sendiri ke dalam kompetisi dengan mengumumkan suntikan pendanaan awal sebesar $8 juta dan peluncuran layanan berbayar perdananya. Dalam sebuah posting blog yang diterbitkan pada hari Rabu, perusahaan mengungkapkan tentang mengumpulkan dana awal selama musim panas saat mereka melakukan transisi dari LLC untuk kepentingan publik ke C Corp untuk kepentingan publik. Bersamaan dengan ini, Bluesky terus maju untuk menggunakan layanan berbayarnya, menawarkan domain yang dibuat khusus untuk pengguna yang bercita-cita memiliki domain unik untuk dijadikan pegangan mereka.

Neo, sebuah firma yang digerakkan oleh komunitas, mempelopori putaran pendanaan awal, yang melibatkan partisipasi berbagai entitas mitra, termasuk salah satu pendiri Code.org, Ali Partovi dan Suzanne Xie, yang sebelumnya adalah Manajer Proyek di Twitter. Daftar investor dalam putaran tersebut menampilkan nama-nama terkenal seperti Joe Beda, salah satu penemu Kubernetes, Bob Young dari Red Hat, dan beberapa lainnya.

Pendanaan awal ini akan disalurkan untuk meningkatkan tenaga kerja Bluesky, mengendalikan biaya operasi dan infrastruktur, dan memelihara Protokol AT, yang merupakan inti dari aplikasi Bluesky.

Protokol jejaring sosial terdesentralisasi yang dikonseptualisasikan dan dikembangkan oleh Bluesky menghadirkan alternatif untuk ActivityPub dan dengan demikian menantang saingan lain di kumpulan Twitter terdesentralisasi, Mastodon, dan aplikasi Meta yang akan segera diluncurkan, Threads.

Seiring dengan mengamankan pendanaan, Bluesky juga berjanji untuk mengidentifikasi strategi yang menguntungkan untuk menghasilkan pendapatan dan mengonfirmasi memulai uji coba dengan berbagai teknik dan layanan untuk mengetahui apa yang memberikan nilai besar bagi penggunanya sambil mengembangkan jaringan sosial yang kokoh.

Biasanya, perusahaan media sosial menggunakan iklan untuk memastikan pengguna dapat memanfaatkan layanan mereka secara gratis, tetapi hal ini menyebabkan pengguna beralih ke produk. Tidak seperti biasanya, Bluesky bercita-cita menemukan cara baru untuk mempertahankan jaringannya, dimulai dengan layanan berbayar.

Baris pertama untuk rangkaian layanan berbayar Bluesky adalah domain khusus. Dipersembahkan dalam kolaborasi dengan pendaftar domain yang dikenal luas, Namecheap, Bluesky sebelumnya telah membuat ketentuan untuk mengizinkan pengguna membuat domain yang dibuat khusus sebagai pegangan mereka. Hingga saat ini, lebih dari 13.000 dari 100.000+ penggunanya telah memanfaatkan layanan ini. Namun, solusi yang ada mengharuskan pengguna untuk membiasakan diri dengan pendaftar domain dan pengaturan DNS. Layanan premium baru bermaksud untuk memudahkan proses ini dengan memungkinkan pengguna mengatur domain yang dibuat khusus dalam beberapa menit.

Pengumuman terpisah namun terkait oleh perusahaan merinci cetak biru operasional layanan berbayar Namecheap, menjelaskan bagaimana pengguna dapat memilih nama domain pilihan mereka dan kemudian menautkannya ke akun Bluesky mereka. Meskipun ketentuan perjanjian dengan Namecheap tetap dirahasiakan, masuk akal bahwa mereka memerlukan semacam rencana bagi hasil untuk pembelian nama domain.

Dalam posting blognya dan serentetan posting terkait dengan Bluesky sendiri, perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka akan menyelidiki untuk mengeksplorasi layanan potensial lainnya yang dapat digabungkan untuk penggunanya di masa mendatang. Sementara itu, perusahaan terus-menerus memperkuat rangkaian fitur dan ketentuan kebijakannya, mendorong umpan yang disesuaikan dan pedoman moderasi yang lebih baru sambil mencari umpan balik publik yang luas tentang pemikirannya terkait moderasi dan keamanan.

Menyusul kritik baru-baru ini yang ditujukan kepada perusahaan oleh beberapa anggota masyarakat atas pendekatannya terhadap desentralisasi dan moderasi, Bluesky berdiri teguh dalam sikap proaktifnya untuk mengatasi masalah ini. Dengan menawarkan solusi khusus yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan pengguna, Bluesky dengan cepat memposisikan dirinya sebagai pesaing kuat di ruang jejaring sosial, mengarahkan pengguna ke platform unik mereka. Memanfaatkan alat no-code yang kuat mirip dengan AppMaster, the platform offers robust features and flexibility that could potentially edge out competitors.