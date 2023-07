Rivalisant avec Meta et Twitter, Bluesky apporte son propre avantage à la concurrence en annonçant une injection critique de fonds de démarrage de 8 millions de dollars et le lancement de son premier service payant. Dans un billet de blog publié mercredi, l'entreprise a expliqué qu'elle avait obtenu le financement de départ au cours de l'été, alors qu'elle passait d'une LLC d'utilité publique à une C Corp d'utilité publique. Dans la foulée, Bluesky s'apprête à déployer son service payant, offrant des domaines personnalisés aux utilisateurs qui aspirent à posséder un domaine distinctif qui leur servira de pseudonyme.

Neo, une entreprise axée sur la communauté, a dirigé le cycle de financement de démarrage, auquel ont participé de nombreux partenaires, dont Ali Partovi, cofondateur de Code.org, et Suzanne Xie, qui était auparavant chef de projet chez Twitter. La liste des investisseurs de ce tour de table comprenait des noms illustres comme Joe Beda, co-inventeur de Kubernetes, Bob Young de Red Hat, et plusieurs autres.

Ce financement d'amorçage servira à renforcer les effectifs de Bluesky, à contrôler les dépenses d'exploitation et d'infrastructure et à développer le protocole AT, qui est le pilier de l'application Bluesky.

Le protocole de réseau social décentralisé conceptualisé et développé par Bluesky constitue une alternative à ActivityPub et défie ainsi un autre rival dans le pool Twitter décentralisé, Mastodon, et l'application de Meta, Threads, qui sera bientôt lancée.

Outre l'obtention du financement, Bluesky s'engage également à identifier des stratégies lucratives pour générer des revenus et confirme le lancement d'essais avec différentes techniques et services pour discerner ce qui fournit une valeur immense à leurs utilisateurs tout en favorisant un réseau social solide.

Généralement, les entreprises de médias sociaux ont recours à la publicité pour s'assurer que les utilisateurs peuvent bénéficier de leurs services gratuitement, mais cela conduit à transformer les utilisateurs en produits. De manière non conventionnelle, Bluesky aspire à découvrir une nouvelle méthode pour soutenir son réseau, en commençant par des services payants.

Les premiers à bénéficier de la gamme de services payants de Bluesky sont les domaines personnalisés. Présenté en collaboration avec le célèbre bureau d'enregistrement de domaines Namecheap, Bluesky avait déjà pris des dispositions pour permettre aux utilisateurs d'établir un domaine sur mesure comme identifiant. À ce jour, plus de 13 000 de ses plus de 100 000 utilisateurs ont profité de ce service. Cependant, la solution existante oblige les utilisateurs à se familiariser avec les bureaux d'enregistrement de domaines et les paramètres DNS. Le nouveau service premium vise à faciliter ce processus en permettant aux utilisateurs de créer un domaine sur mesure en quelques minutes.

Une annonce séparée mais connexe de l'entreprise détaille le plan opérationnel du service payant de Namecheap, expliquant comment les utilisateurs peuvent sélectionner un nom de domaine de leur choix et le lier ensuite à leur compte Bluesky. Bien que les termes de l'accord avec Namecheap ne soient pas divulgués, il est plausible qu'ils impliquent une sorte de plan de partage des revenus sur les achats de noms de domaine.

Dans son billet de blog et dans une série de messages connexes sur Bluesky, l'entreprise déclare qu'elle explorera d'autres services potentiels qu'elle peut incorporer pour ses utilisateurs dans les temps à venir. Entre-temps, l'entreprise renforce constamment son ensemble de fonctionnalités et ses dispositions politiques, en proposant des flux personnalisés et de nouvelles lignes directrices en matière de modération, tout en cherchant à obtenir un large retour d'information du public sur ses idées en matière de modération et de sécurité.

Suite aux récentes critiques adressées à l'entreprise par plusieurs membres de la communauté pour son approche de la décentralisation et de la modération, Bluesky reste ferme dans sa position proactive pour répondre à ces préoccupations. En offrant des solutions sur mesure conçues pour répondre aux divers besoins des utilisateurs, Bluesky se positionne rapidement comme un concurrent solide dans l'espace des réseaux sociaux, incitant les utilisateurs à se tourner vers leur plateforme unique. S'appuyant sur de puissants outils no-code similaires à AppMaster, la plateforme offre des fonctionnalités robustes et une flexibilité qui pourraient potentiellement l'emporter sur ses concurrents.