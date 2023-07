Đối đầu với các đối thủ như Meta và Twitter, Bluesky mang lại lợi thế cạnh tranh của riêng mình bằng cách công bố khoản tài trợ hạt giống quan trọng trị giá 8 triệu đô la và triển khai dịch vụ trả phí đầu tiên của mình. Trong một bài đăng trên blog được xuất bản vào thứ Tư, công ty đã tiết lộ về việc huy động vốn hạt giống trong mùa hè khi họ thực hiện quá trình chuyển đổi từ công ty phúc lợi công cộng LLC sang công ích C Corp. Cùng với điều này, Bluesky đang thúc đẩy triển khai dịch vụ trả phí của mình, cung cấp các miền được tạo tùy chỉnh cho những người dùng mong muốn sở hữu một miền đặc biệt để phục vụ như là người quản lý của họ.

Neo, một công ty được thúc đẩy bởi cộng đồng, đã dẫn đầu vòng tài trợ hạt giống, với sự tham gia của nhiều tổ chức đối tác, bao gồm Ali Partovi, người đồng sáng lập Code.org và Suzanne Xie, trước đây là Giám đốc dự án tại Twitter. Danh sách các nhà đầu tư trong vòng này có những cái tên lừng lẫy như Joe Beda, đồng phát minh của Kubernetes, Bob Young từ Red Hat và một số người khác.

Khoản tài trợ hạt giống này sẽ được chuyển thành kênh để thúc đẩy lực lượng lao động của Bluesky, kiểm soát hoạt động và chi phí cơ sở hạ tầng, đồng thời nuôi dưỡng Giao thức AT, vốn là mấu chốt của ứng dụng Bluesky.

Giao thức mạng xã hội phi tập trung do Bluesky lên ý tưởng và phát triển đưa ra một giải pháp thay thế cho ActivityPub và do đó thách thức một đối thủ khác trong nhóm Twitter phi tập trung, Mastodon và ứng dụng sắp ra mắt của Meta, Threads.

Cùng với việc đảm bảo tài trợ, Bluesky cũng cam kết xác định các chiến lược sinh lợi để tạo doanh thu và đã xác nhận việc bắt đầu thử nghiệm với các kỹ thuật và dịch vụ khác nhau để phân biệt điều gì mang lại giá trị to lớn cho người dùng của họ đồng thời thúc đẩy một mạng xã hội vững chắc.

Thông thường, các công ty truyền thông xã hội sử dụng quảng cáo để đảm bảo người dùng có thể sử dụng dịch vụ của họ miễn phí, nhưng điều này dẫn đến việc người dùng biến thành sản phẩm. Một cách khác thường, Bluesky mong muốn khám phá một phương pháp mới để duy trì mạng của mình, bắt đầu với các dịch vụ trả phí.

Dòng đầu tiên cho bộ dịch vụ trả phí của Bluesky là các miền tùy chỉnh. Được trình bày với sự cộng tác của công ty đăng ký tên miền nổi tiếng, Namecheap, Bluesky đã đưa ra các điều khoản trước đó để cho phép người dùng thiết lập một tên miền phù hợp làm tay cầm của họ. Đến nay, hơn 13.000 trong số hơn 100.000 người dùng của nó đã tận dụng dịch vụ này. Tuy nhiên, giải pháp hiện tại yêu cầu người dùng phải làm quen với các công ty đăng ký tên miền và cài đặt DNS. Dịch vụ cao cấp mới nhằm giảm bớt quá trình này bằng cách cho phép người dùng thiết lập một miền được thiết kế riêng trong vòng vài phút.

Một thông báo riêng biệt nhưng có liên quan của công ty nêu chi tiết kế hoạch chi tiết hoạt động của dịch vụ trả phí Namecheap, làm sáng tỏ cách người dùng có thể chọn một tên miền theo sở thích của họ và sau đó liên kết nó với tài khoản Bluesky của họ. Mặc dù các điều khoản của thỏa thuận với Namecheap vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có khả năng là chúng đòi hỏi một loại kế hoạch chia sẻ doanh thu khi mua tên miền.

Trong bài đăng trên blog của mình và một loạt bài đăng có liên quan đến chính Bluesky, công ty tuyên bố rằng họ sẽ nghiên cứu sâu hơn về việc khám phá các dịch vụ tiềm năng khác mà họ có thể kết hợp cho người dùng của mình trong thời gian tới. Trong khi đó, công ty đang liên tục củng cố bộ tính năng và các điều khoản chính sách của mình, thúc đẩy các nguồn cấp dữ liệu tùy chỉnh và hướng dẫn kiểm duyệt mới hơn trong khi tìm kiếm phản hồi mở rộng của công chúng về những suy nghĩ của họ về kiểm duyệt và an toàn.

Sau những lời chỉ trích gần đây của một số thành viên cộng đồng nhắm vào công ty về cách tiếp cận phân cấp và kiểm duyệt, Bluesky giữ vững quan điểm chủ động giải quyết những lo ngại này. Bằng cách cung cấp các giải pháp phù hợp được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, Bluesky đang nhanh chóng định vị mình là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong không gian mạng xã hội, thúc đẩy người dùng hướng tới nền tảng độc đáo của họ. Tận dụng các công cụ no-code mạnh mẽ tương tự như AppMaster, the platform offers robust features and flexibility that could potentially edge out competitors.