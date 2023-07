คู่แข่งอย่าง Meta และ Twitter นั้น Bluesky นำข้อได้เปรียบของตัวเองมาสู่การแข่งขันด้วยการประกาศการอัดฉีดเงินทุนเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญจำนวน 8 ล้านดอลลาร์และการเปิดตัวบริการชำระเงินครั้งแรก ในบล็อกโพสต์ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ บริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับการดึงเงินทุนเมล็ดพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากพวกเขาเปลี่ยนจากองค์กรสาธารณประโยชน์ LLC ไปสู่สาธารณประโยชน์ C Corp พร้อมกับสิ่งนี้ Bluesky กำลังเร่งดำเนินการเพื่อปรับใช้บริการแบบชำระเงิน นำเสนอโดเมนที่สร้างขึ้นเองสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการครอบครองโดเมนที่โดดเด่นเพื่อใช้เป็นที่จัดการ

Neo ซึ่งเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน เป็นหัวหอกในการระดมทุนรอบเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเห็นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานพันธมิตรหลายแห่ง รวมถึงผู้ร่วมก่อตั้งของ Code.org Ali Partovi และ Suzanne Xie ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้จัดการโครงการที่ Twitter รายชื่อนักลงทุนในรอบนี้มีบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น Joe Beda ผู้ร่วมประดิษฐ์ Kubernetes, Bob Young จาก Red Hat และอีกหลายคน

เงินทุนเริ่มต้นนี้จะถูกจัดช่องทางไปสู่การส่งเสริมกำลังคนของ Bluesky ควบคุมการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และหล่อเลี้ยง AT Protocol ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแอปพลิเคชัน Bluesky

โปรโตคอลโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบกระจายอำนาจที่มีแนวคิดและพัฒนาโดย Bluesky นำเสนอทางเลือกแทน ActivityPub และท้าทายคู่แข่งรายอื่นในกลุ่ม Twitter แบบกระจายอำนาจ Mastodon และแอพ Threads ของ Meta ที่จะเปิดตัวในเร็วๆ นี้

นอกเหนือจากการจัดหาเงินทุนแล้ว Bluesky ยังให้คำมั่นว่าจะระบุกลยุทธ์ที่สร้างรายได้สำหรับการสร้างรายได้ และยืนยันการเริ่มการทดลองด้วยเทคนิคและบริการต่างๆ เพื่อแยกแยะว่าอะไรให้คุณค่ามหาศาลแก่ผู้ใช้ ในขณะที่ส่งเสริมเครือข่ายสังคมที่แข็งแกร่ง

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทสื่อสังคมออนไลน์จะใช้การโฆษณาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถใช้บริการของตนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้เปลี่ยนใจเป็นผลิตภัณฑ์ อย่างไม่เป็นทางการ Bluesky ปรารถนาที่จะค้นพบวิธีการใหม่ในการรักษาเครือข่าย โดยเริ่มจากบริการแบบชำระเงิน

บรรทัดแรกสำหรับชุดบริการชำระเงินของ Bluesky คือโดเมนที่กำหนดเอง นำเสนอโดยความร่วมมือกับผู้รับจดทะเบียนโดเมนที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางอย่าง Namecheap, Bluesky ได้ทำข้อกำหนดไว้ก่อนหน้านี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สร้างโดเมนที่ปรับแต่งตามความต้องการเป็นการจัดการ จนถึงปัจจุบัน มีผู้ใช้มากกว่า 13,000 รายจากทั้งหมด 100,000 รายที่ได้ใช้ประโยชน์จากบริการนี้ อย่างไรก็ตาม โซลูชันที่มีอยู่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ทำความคุ้นเคยกับผู้รับจดทะเบียนโดเมนและการตั้งค่า DNS บริการพรีเมียมใหม่นี้ตั้งใจให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยอนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่าโดเมนที่ปรับแต่งได้ภายในไม่กี่นาที

ประกาศแยกต่างหากแต่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัทให้รายละเอียดเกี่ยวกับพิมพ์เขียวการดำเนินงานของบริการชำระเงิน Namecheap ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้สามารถเลือกชื่อโดเมนที่ต้องการและเชื่อมโยงกับบัญชี Bluesky ของตนในภายหลังได้อย่างไร แม้ว่าเงื่อนไขข้อตกลงกับ Namecheap จะยังไม่เปิดเผย แต่ก็เป็นไปได้ว่าเงื่อนไขดังกล่าวจะนำมาซึ่งแผนการแบ่งรายได้ประเภทหนึ่งในการซื้อชื่อโดเมน

ในบล็อกโพสต์และโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับ Bluesky เอง บริษัทระบุว่าจะสำรวจบริการที่มีศักยภาพอื่น ๆ ที่สามารถรวมเข้ากับผู้ใช้ในอนาคต ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับชุดคุณลักษณะและข้อกำหนดด้านนโยบายอย่างต่อเนื่อง แจ้งฟีดที่กำหนดเองและหลักเกณฑ์การกลั่นกรองที่ใหม่กว่า ในขณะที่แสวงหาความคิดเห็นสาธารณะที่กว้างขวางเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับการควบคุมและความปลอดภัย

หลังจากการวิพากษ์วิจารณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่สมาชิกชุมชนหลายคนชี้ไปที่บริษัทเกี่ยวกับแนวทางการกระจายอำนาจและการกลั่นกรอง Bluesky ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งในท่าทีเชิงรุกเพื่อจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้ ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่ออกแบบเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ Bluesky จึงวางตำแหน่งตัวเองอย่างรวดเร็วในฐานะคู่แข่งที่แข็งแกร่งในพื้นที่ของโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดยผลักดันผู้ใช้ไปสู่แพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใคร การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ no-code อันทรงพลังที่คล้ายกับ AppMaster, the platform offers robust features and flexibility that could potentially edge out competitors.