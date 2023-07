Bluesky, dat concurreert met Meta en Twitter, heeft zijn eigen voorsprong op de concurrentie met de aankondiging van een belangrijke startkapitaalinjectie van $8 miljoen en de uitrol van zijn eerste betaalde dienst. In een blog post gepubliceerd op woensdag, onthulde het bedrijf over het verzamelen van de startkapitaal tijdens de zomer toen ze de overgang maakten van een LLC naar een C Corp. Tegelijkertijd maakt Bluesky haast met de implementatie van zijn betaalde dienst, die op maat gemaakte domeinen aanbiedt voor gebruikers die een onderscheidend domein willen hebben dat kan dienen als hun handle.

Neo, een bedrijf dat gedreven wordt door de gemeenschap, stond aan het hoofd van de seed-financieringsronde, waaraan meerdere partnerentiteiten deelnamen, waaronder Code.org's medeoprichter Ali Partovi en Suzanne Xie, voorheen projectmanager bij Twitter. Op de lijst van investeerders in de ronde stonden illustere namen als Joe Beda, mede-uitvinder van Kubernetes, Bob Young van Red Hat en verschillende anderen.

Deze startfinanciering zal worden gebruikt om het personeelsbestand van Bluesky uit te breiden, de operationele en infrastructuurkosten te beheersen en het AT-protocol, de basis van de Bluesky-applicatie, te ontwikkelen.

Het gedecentraliseerde sociale netwerkprotocol, bedacht en ontwikkeld door Bluesky, biedt een alternatief voor ActivityPub en daagt daarmee een andere rivaal uit in de gedecentraliseerde Twitter-pool, Mastodon, en Meta's binnenkort te lanceren app, Threads.

Samen met het veiligstellen van de financiering, belooft Bluesky ook lucratieve strategieën te identificeren voor het genereren van inkomsten en bevestigd het proeven te starten met verschillende technieken en diensten om te ontdekken wat een immense waarde levert aan hun gebruikers en tegelijkertijd een stevig sociaal netwerk te bevorderen.

Meestal nemen social media-bedrijven hun toevlucht tot reclame om ervoor te zorgen dat gebruikers gratis gebruik kunnen maken van hun diensten, maar dit leidt ertoe dat gebruikers producten worden. Bluesky wil op een onconventionele manier een nieuwe methode ontdekken om zijn netwerk in stand te houden, te beginnen met betaalde diensten.

De eerste in de rij van betaalde diensten van Bluesky zijn aangepaste domeinen. In samenwerking met de bekende domeinregistrar Namecheap had Bluesky al eerder de mogelijkheid gecreëerd om gebruikers een domein op maat te laten kiezen als hun handle. Tot op heden hebben meer dan 13.000 van de meer dan 100.000 gebruikers gebruik gemaakt van deze service. De bestaande oplossing vereist echter dat gebruikers zich vertrouwd maken met domeinregistreerders en DNS-instellingen. De nieuwe premium service is bedoeld om dit proces te vereenvoudigen door gebruikers in staat te stellen binnen enkele minuten een domein op maat in te stellen.

Een aparte, maar verwante aankondiging van het bedrijf beschrijft de operationele blauwdruk van de betaalde Namecheap-dienst en laat zien hoe gebruikers een domeinnaam van hun voorkeur kunnen selecteren en deze vervolgens kunnen koppelen aan hun Bluesky-account. Hoewel de voorwaarden van de overeenkomst met Namecheap niet bekend zijn gemaakt, is het aannemelijk dat ze een soort inkomstenaandeelplan voor de domeinnaamaankopen inhouden.

In zijn blogpost en een gerelateerde reeks berichten op Bluesky zelf, stelt het bedrijf dat het zich zal verdiepen in het verkennen van andere potentiële diensten die het kan integreren voor zijn gebruikers in de komende tijd. Ondertussen blijft het bedrijf zijn functies en beleidsbepalingen verbeteren, met aangepaste feeds en nieuwe moderatierichtlijnen, terwijl het op zoek is naar uitgebreide publieke feedback over zijn gedachten over moderatie en veiligheid.

Na de recente kritiek van verschillende leden van de gemeenschap op het bedrijf vanwege zijn aanpak van decentralisatie en moderatie, staat Bluesky sterk in zijn proactieve houding om deze problemen aan te pakken. Door op maat gemaakte oplossingen aan te bieden die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van gebruikers, positioneert Bluesky zich snel als een sterke concurrent op het gebied van sociale netwerken, die gebruikers naar hun unieke platform leidt. Door gebruik te maken van krachtige no-code tools, vergelijkbaar met AppMaster, biedt het platform robuuste functies en flexibiliteit die de concurrentie mogelijk de loef afsteken.