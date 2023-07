A Bluesky, que rivaliza com empresas como a Meta e o Twitter, apresenta a sua própria vantagem em relação à concorrência ao anunciar uma injeção de capital inicial de 8 milhões de dólares e o lançamento do seu primeiro serviço pago. Num post de blogue publicado na quarta-feira, a empresa divulgou a obtenção do financiamento inicial durante o verão, enquanto fazia a transição de uma LLC de benefício público para uma C Corp de benefício público. A par disto, a Bluesky está a avançar para a implementação do seu serviço pago, oferecendo domínios personalizados para os utilizadores que desejam possuir um domínio distinto para servir de identificador.

A Neo, uma empresa orientada para a comunidade, liderou a ronda de financiamento inicial, que contou com a participação de várias entidades parceiras, incluindo o cofundador da Code.org, Ali Partovi, e Suzanne Xie, anteriormente Gestora de Projectos no Twitter. A lista de investidores na ronda contou com nomes ilustres como Joe Beda, co-inventor da Kubernetes, Bob Young da Red Hat, e vários outros.

Este financiamento inicial será canalizado para aumentar a força de trabalho da Bluesky, controlar as operações e despesas de infraestrutura e nutrir o Protocolo AT, que é o eixo da aplicação Bluesky.

O protocolo de rede social descentralizada conceituado e desenvolvido pela Bluesky apresenta uma alternativa ao ActivityPub e, portanto, desafia outro rival no pool descentralizado do Twitter, o Mastodon, e o aplicativo a ser lançado em breve pela Meta, o Threads.

Para além de assegurar o financiamento, a Bluesky compromete-se também a identificar estratégias lucrativas para a geração de receitas e confirmou o início de ensaios com diferentes técnicas e serviços para discernir o que proporciona um valor imenso aos seus utilizadores, ao mesmo tempo que promove uma rede social sólida.

Normalmente, as empresas de redes sociais recorrem à publicidade para garantir que os utilizadores possam usufruir dos seus serviços gratuitamente, mas isso leva a que os utilizadores se transformem em produtos. De forma pouco convencional, a Bluesky pretende descobrir um novo método para manter a sua rede, começando com serviços pagos.

Os primeiros serviços pagos da Bluesky são os domínios personalizados. Apresentado em colaboração com o registador de domínios amplamente conhecido, Namecheap, Bluesky já tinha feito provisões para permitir que os utilizadores estabelecessem um domínio personalizado como seu nome de utilizador. Até à data, mais de 13.000 dos seus mais de 100.000 utilizadores utilizaram este serviço. No entanto, a solução existente exige que os utilizadores se familiarizem com os registadores de domínios e as definições de DNS. O novo serviço premium pretende facilitar este processo, permitindo que os utilizadores criem um domínio à medida em poucos minutos.

Um anúncio separado, mas relacionado, da empresa detalha o plano operacional do serviço pago Namecheap, esclarecendo como os utilizadores podem selecionar um nome de domínio da sua preferência e, subsequentemente, ligá-lo à sua conta Bluesky. Embora os termos do acordo com a Namecheap não tenham sido revelados, é plausível que impliquem uma espécie de plano de partilha de receitas na compra de nomes de domínio.

Na sua publicação no blogue e numa série de publicações relacionadas com a própria Bluesky, a empresa afirma que irá explorar outros serviços potenciais que possa incorporar para os seus utilizadores nos próximos tempos. Entretanto, a empresa está a reforçar persistentemente o seu conjunto de funcionalidades e as suas disposições políticas, promovendo feeds personalizados e novas directrizes de moderação, ao mesmo tempo que procura obter um feedback público alargado sobre as suas ideias em matéria de moderação e segurança.

Na sequência das recentes críticas dirigidas à empresa por vários membros da comunidade devido à sua abordagem à descentralização e moderação, a Bluesky mantém-se firme na sua postura pró-ativa para responder a estas preocupações. Ao oferecer soluções personalizadas concebidas para satisfazer as diversas necessidades dos utilizadores, a Bluesky está a posicionar-se rapidamente como um forte concorrente no espaço das redes sociais, atraindo os utilizadores para a sua plataforma única. Tirando partido das poderosas ferramentas no-code, semelhantes à AppMaster, a plataforma oferece características robustas e flexibilidade que podem potencialmente ultrapassar os concorrentes.