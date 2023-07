Bluesky, das mit Meta und Twitter konkurriert, bringt seinen eigenen Vorteil in den Wettbewerb ein, indem es eine kritische Startfinanzierung von 8 Millionen Dollar und die Einführung seines ersten kostenpflichtigen Dienstes ankündigt. In einem am Mittwoch veröffentlichten Blog-Beitrag gab das Unternehmen bekannt, dass es die Startfinanzierung im Laufe des Sommers eingeworben hat, als es den Übergang von einer gemeinnützigen LLC zu einer gemeinnützigen C Corp vollzog. Damit einhergehend treibt Bluesky die Einführung seines kostenpflichtigen Dienstes voran, der maßgeschneiderte Domains für Nutzer anbietet, die eine unverwechselbare Domain als ihr Handle besitzen möchten.

Neo, ein von der Community angetriebenes Unternehmen, leitete die Finanzierungsrunde, an der sich mehrere Partner beteiligten, darunter der Mitbegründer von Code.org, Ali Partovi, und Suzanne Xie, ehemalige Projektmanagerin bei Twitter. Die Liste der Investoren in der Runde umfasste illustre Namen wie Joe Beda, Miterfinder von Kubernetes, Bob Young von Red Hat und einige andere.

Die Seed-Finanzierung wird in die Aufstockung des Bluesky-Personals, die Kontrolle der Betriebs- und Infrastrukturkosten und die Weiterentwicklung des AT-Protokolls fließen, das den Dreh- und Angelpunkt der Bluesky-Anwendung darstellt.

Das von Bluesky konzipierte und entwickelte dezentralisierte soziale Netzwerkprotokoll stellt eine Alternative zu ActivityPub dar und fordert damit einen weiteren Konkurrenten im dezentralisierten Twitter-Pool, Mastodon, und Metas in Kürze startende App Threads heraus.

Neben der Sicherung der Finanzierung verspricht Bluesky auch, lukrative Strategien für die Umsatzgenerierung zu identifizieren und bestätigt, Versuche mit verschiedenen Techniken und Diensten zu starten, um herauszufinden, was ihren Nutzern einen immensen Wert bietet und gleichzeitig ein stabiles soziales Netzwerk fördert.

Normalerweise greifen Social-Media-Unternehmen auf Werbung zurück, um sicherzustellen, dass die Nutzer ihre Dienste kostenlos in Anspruch nehmen können, aber das führt dazu, dass die Nutzer zu Produkten werden. Bluesky will auf unkonventionelle Weise einen neuen Weg finden, um sein Netzwerk aufrechtzuerhalten, indem es mit kostenpflichtigen Diensten beginnt.

Der erste Schritt in der Reihe der kostenpflichtigen Dienste von Bluesky sind individuelle Domains. In Zusammenarbeit mit dem bekannten Domain-Registrar Namecheap hatte Bluesky zuvor Vorkehrungen getroffen, um den Nutzern die Möglichkeit zu geben, eine maßgeschneiderte Domain als ihr Handle einzurichten. Bis heute haben mehr als 13.000 der über 100.000 Nutzer diesen Service in Anspruch genommen. Die bisherige Lösung erfordert jedoch, dass sich die Nutzer mit Domain-Registraren und DNS-Einstellungen vertraut machen. Der neue Premium-Dienst soll diesen Prozess vereinfachen, indem er es den Nutzern ermöglicht, innerhalb weniger Minuten eine maßgeschneiderte Domain einzurichten.

In einer separaten, aber damit zusammenhängenden Ankündigung des Unternehmens wird die Funktionsweise des kostenpflichtigen Namecheap-Dienstes detailliert beschrieben und erläutert, wie Nutzer einen Domainnamen ihrer Wahl auswählen und anschließend mit ihrem Bluesky-Konto verknüpfen können. Während die Vertragsbedingungen mit Namecheap nicht bekannt gegeben werden, ist es plausibel, dass sie eine Art Umsatzbeteiligungsplan für den Kauf von Domainnamen beinhalten.

In seinem Blogbeitrag und einer Reihe von Beiträgen auf Bluesky selbst erklärt das Unternehmen, dass es in der nächsten Zeit weitere potenzielle Dienste für seine Nutzer erforschen wird. In der Zwischenzeit verbessert das Unternehmen ständig seine Funktionen und Richtlinien, indem es angepasste Feeds und neue Moderationsrichtlinien einführt und gleichzeitig um ein umfassendes öffentliches Feedback zu seinen Gedanken über Moderation und Sicherheit bittet.

Nach der jüngsten Kritik mehrerer Community-Mitglieder an dem Unternehmen wegen seines Ansatzes zur Dezentralisierung und Moderation, bleibt Bluesky bei seiner proaktiven Haltung, um diese Bedenken zu zerstreuen. Durch das Angebot von maßgeschneiderten Lösungen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, positioniert sich Bluesky schnell als starker Konkurrent im Bereich der sozialen Netzwerke und lockt Nutzer auf seine einzigartige Plattform. Die Plattform nutzt leistungsstarke no-code -Tools, ähnlich wie AppMaster, und bietet robuste Funktionen und Flexibilität, die möglicherweise die Konkurrenz ausstechen.