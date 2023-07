Rywalizując z takimi serwisami jak Meta i Twitter, Bluesky zapewnia sobie przewagę nad konkurencją, ogłaszając zastrzyk finansowania w wysokości 8 milionów dolarów i uruchomienie swojej pierwszej płatnej usługi. W opublikowanym w środę wpisie na blogu firma ujawniła, że pozyskała fundusze zalążkowe w okresie letnim, gdy dokonała przejścia ze spółki pożytku publicznego LLC na spółkę pożytku publicznego C Corp. W związku z tym Bluesky dąży do wdrożenia swojej płatnej usługi, oferując niestandardowe domeny dla użytkowników, którzy chcą posiadać charakterystyczną domenę służącą jako ich uchwyt.

Neo, firma napędzana przez społeczność, przewodziła rundzie finansowania zalążkowego, w której uczestniczyło wiele podmiotów partnerskich, w tym współzałożyciel Code.org Ali Partovi i Suzanne Xie, wcześniej kierownik projektu w Twitterze. Lista inwestorów w rundzie obejmowała znakomite nazwiska, takie jak Joe Beda, współwynalazca Kubernetes, Bob Young z Red Hat i kilku innych.

Fundusze zalążkowe zostaną przeznaczone na zwiększenie siły roboczej Bluesky, kontrolowanie operacji i wydatków na infrastrukturę oraz pielęgnowanie protokołu AT, który jest podstawą aplikacji Bluesky.

Zdecentralizowany protokół sieci społecznościowej opracowany i opracowany przez Bluesky stanowi alternatywę dla ActivityPub, a tym samym rzuca wyzwanie innemu rywalowi w zdecentralizowanej puli Twittera, Mastodonowi, oraz wkrótce uruchomionej aplikacji Meta, Threads.

Wraz z zabezpieczeniem finansowania, Bluesky obiecuje również zidentyfikować lukratywne strategie generowania przychodów i potwierdził rozpoczęcie prób z różnymi technikami i usługami, aby dowiedzieć się, co zapewnia ogromną wartość swoim użytkownikom, jednocześnie wspierając solidną sieć społecznościową.

Zazwyczaj firmy zajmujące się mediami społecznościowymi uciekają się do reklamy, aby zapewnić użytkownikom możliwość bezpłatnego korzystania z ich usług, ale prowadzi to do tego, że użytkownicy stają się produktami. Niekonwencjonalnie, Bluesky aspiruje do odkrycia nowej metody utrzymania swojej sieci, zaczynając od płatnych usług.

Pierwsze w kolejce do pakietu płatnych usług Bluesky są niestandardowe domeny. Zaprezentowany we współpracy z powszechnie znanym rejestratorem domen, Namecheap, Bluesky wcześniej wprowadził przepisy umożliwiające użytkownikom ustanowienie dostosowanej domeny jako ich uchwytu. Do tej pory ponad 13 000 z ponad 100 000 użytkowników skorzystało z tej usługi. Istniejące rozwiązanie wymaga jednak od użytkowników zapoznania się z rejestratorami domen i ustawieniami DNS. Nowa usługa premium ma na celu ułatwienie tego procesu, umożliwiając użytkownikom skonfigurowanie domeny dostosowanej do ich potrzeb w ciągu kilku minut.

W osobnym, ale powiązanym komunikacie firma szczegółowo opisuje schemat działania płatnej usługi Namecheap, wyjaśniając, w jaki sposób użytkownicy mogą wybrać preferowaną nazwę domeny, a następnie połączyć ją ze swoim kontem Bluesky. Podczas gdy warunki umowy z Namecheap pozostają nieujawnione, prawdopodobne jest, że obejmują one rodzaj planu podziału przychodów z zakupu nazw domen.

W swoim wpisie na blogu i w powiązanej z nim serii postów na samym Bluesky, firma stwierdza, że w nadchodzącym czasie zajmie się badaniem innych potencjalnych usług, które może włączyć dla swoich użytkowników. W międzyczasie firma nieustannie wzmacnia swój zestaw funkcji i przepisy dotyczące polityki, zachęcając do dostosowywania kanałów i nowszych wytycznych dotyczących moderacji, jednocześnie szukając szerokiej opinii publicznej na temat swoich przemyśleń dotyczących moderacji i bezpieczeństwa.

Po niedawnej krytyce skierowanej pod adresem firmy przez kilku członków społeczności za jej podejście do decentralizacji i moderacji, Bluesky jest zdecydowany w swojej proaktywnej postawie wobec tych obaw. Oferując rozwiązania dostosowane do różnorodnych potrzeb użytkowników, Bluesky szybko pozycjonuje się jako silny konkurent w przestrzeni sieci społecznościowych, zachęcając użytkowników do korzystania z ich unikalnej platformy. Wykorzystując potężne narzędzia no-code podobne do AppMaster, platforma oferuje solidne funkcje i elastyczność, które mogą potencjalnie wyprzedzić konkurencję.