تنافس Bluesky أمثال Meta و Twitter ، وتضفي ميزتها الخاصة على المنافسة من خلال الإعلان عن ضخ تمويل أولي مهم بقيمة 8 ملايين دولار وإطلاق خدمتها المدفوعة الأولى. في منشور مدونة نُشر يوم الأربعاء ، كشفت الشركة عن زيادة التمويل الأولي خلال الصيف حيث قاموا بالانتقال من شركة ذات منفعة عامة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة C Corp. مصحوبة بذلك ، تضغط Bluesky إلى الأمام لنشر خدمتها المدفوعة ، تقديم مجالات مصممة خصيصًا للمستخدمين الذين يطمحون لامتلاك مجال مميز ليكون بمثابة مقبض لهم.

قادت شركة Neo ، التي يقودها المجتمع ، جولة التمويل الأولي ، والتي شهدت مشاركة كيانات شريكة متعددة ، بما في ذلك المؤسس المشارك لـ Code.org علي بارتوفي وسوزان زي ، التي كانت تعمل سابقًا مديرة مشروع في Twitter. تضمنت قائمة المستثمرين في الجولة أسماء بارزة مثل Joe Beda ، المخترع المشارك لـ Kubernetes ، بوب يونغ من Red Hat ، والعديد من الآخرين.

سيتم توجيه هذا التمويل الأولي نحو تعزيز القوى العاملة في Bluesky ، والتحكم في العمليات ونفقات البنية التحتية ، ورعاية بروتوكول AT ، الذي يعد الركيزة الأساسية لتطبيق Bluesky.

يقدم بروتوكول الشبكة الاجتماعية اللامركزية الذي تم تطويره بواسطة Bluesky بديلاً لـ ActivityPub وبالتالي يتحدى منافسًا آخر في مجموعة Twitter اللامركزية ، Mastodon ، وتطبيق Meta الذي سيتم إطلاقه قريبًا ، المواضيع.

إلى جانب تأمين التمويل ، تتعهد Bluesky أيضًا بتحديد الاستراتيجيات المربحة لتوليد الإيرادات وتأكيد بدء التجارب باستخدام تقنيات وخدمات مختلفة لتمييز ما يقدم قيمة هائلة لمستخدميها مع تعزيز شبكة اجتماعية قوية.

عادةً ما تلجأ شركات التواصل الاجتماعي إلى الإعلان لضمان استفادة المستخدمين من خدماتهم مجانًا ، ولكن هذا يؤدي إلى تحول المستخدمين إلى منتجات. بشكل غير تقليدي ، تطمح Bluesky لاكتشاف طريقة جديدة لدعم شبكتها ، بدءًا من الخدمات المدفوعة.

أول ما في مجموعة الخدمات المدفوعة لشركة Bluesky هو المجالات المخصصة. تم تقديم Bluesky بالتعاون مع مسجل المجال المعروف على نطاق واسع ، Namecheap ، وقد وضع مسبقًا أحكامًا للسماح للمستخدمين بإنشاء مجال مخصص كمعالج لهم. حتى الآن ، استفاد أكثر من 13000 من أكثر من 100000 مستخدم من هذه الخدمة. ومع ذلك ، فإن الحل الحالي يتطلب من المستخدمين التعرف على مسجلي المجال وإعدادات DNS. تهدف الخدمة المتميزة الجديدة إلى تسهيل هذه العملية من خلال السماح للمستخدمين بإعداد مجال مخصص في غضون دقائق.

يوضح إعلان منفصل ولكن ذي صلة من قبل الشركة المخطط التشغيلي لخدمة Namecheap المدفوعة ، ويوضح كيف يمكن للمستخدمين اختيار اسم المجال الذي يفضلونه وربطه لاحقًا بحسابهم على Bluesky. بينما تظل شروط الاتفاقية مع Namecheap غير معلنة ، فمن المعقول أنها تستلزم نوعًا من خطة مشاركة الإيرادات على مشتريات اسم المجال.

في منشور المدونة الخاص بها ومجموعة من المنشورات ذات الصلة إلى Bluesky نفسها ، صرحت الشركة بأنها ستتعمق في استكشاف الخدمات المحتملة الأخرى التي يمكن أن تدمجها لمستخدميها في الوقت القادم. وفي الوقت نفسه ، تعمل الشركة باستمرار على تقوية مجموعة ميزاتها وأحكام السياسة ، مما يؤدي إلى توجيه موجزات مخصصة وإرشادات تنسيق أحدث مع السعي للحصول على تعليقات عامة موسعة حول أفكارها المتعلقة بالاعتدال والسلامة.

بعد الانتقادات التي وجهت مؤخرًا إلى الشركة من قبل العديد من أعضاء المجتمع بسبب نهجها تجاه اللامركزية والاعتدال ، يقف Bluesky قويًا في موقفه الاستباقي لمعالجة هذه المخاوف. من خلال تقديم حلول مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين ، تضع Bluesky نفسها بسرعة كمنافس قوي في مجال الشبكات الاجتماعية ، مما يدفع المستخدمين نحو نظامهم الأساسي الفريد.