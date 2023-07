मेटा और ट्विटर को टक्कर देते हुए, Bluesky$8 मिलियन के महत्वपूर्ण सीड फंडिंग इंजेक्शन और अपनी पहली भुगतान सेवा शुरू करने की घोषणा करके प्रतिस्पर्धा में अपनी बढ़त बना ली है। बुधवार को प्रकाशित एक ब्लॉग पोस्ट में, फर्म ने गर्मियों में सीड फंडिंग बढ़ाने के बारे में खुलासा किया क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक लाभ एलएलसी से सार्वजनिक लाभ सी कॉर्प में बदलाव किया है। इसके साथ ही, Bluesky अपनी भुगतान सेवा को तैनात करने के लिए दबाव डाल रहा है। उन उपयोगकर्ताओं के लिए कस्टम-निर्मित डोमेन की पेशकश करना जो अपने हैंडल के रूप में काम करने के लिए एक विशिष्ट डोमेन रखने की इच्छा रखते हैं।

नियो, जो कि समुदाय द्वारा संचालित एक फर्म है, ने सीड फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया, जिसमें Code.org के सह-संस्थापक अली पार्टोवी और सुजैन झी, जो पहले ट्विटर में प्रोजेक्ट मैनेजर थे, सहित कई भागीदार संस्थाओं की भागीदारी देखी गई। इस दौर में निवेशकों की सूची में कुबेरनेट्स के सह-आविष्कारक जो बेडा, रेड हैट के बॉब यंग और कई अन्य जैसे प्रतिष्ठित नाम शामिल थे।

इस सीड फंडिंग को Bluesky के कार्यबल को बढ़ावा देने, संचालन और बुनियादी ढांचे के खर्चों को नियंत्रित करने और एटी प्रोटोकॉल का पोषण करने के लिए चैनलाइज़ किया जाएगा, जो Bluesky एप्लिकेशन का लिंचपिन है।

Bluesky द्वारा संकल्पित और विकसित विकेन्द्रीकृत सोशल नेटवर्क प्रोटोकॉल एक्टिविटीपब का एक विकल्प प्रस्तुत करता है और इस प्रकार विकेन्द्रीकृत ट्विटर पूल, मास्टोडन और मेटा के जल्द ही लॉन्च होने वाले ऐप, थ्रेड्स में एक और प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देता है।

फंडिंग हासिल करने के साथ-साथ, Bluesky राजस्व सृजन के लिए आकर्षक रणनीतियों की पहचान करने की भी कसम खा रहा है और एक मजबूत सोशल नेटवर्क को बढ़ावा देने के साथ-साथ अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक मूल्य प्रदान करने के लिए विभिन्न तकनीकों और सेवाओं के साथ परीक्षण शुरू करने की पुष्टि की है।

आमतौर पर, सोशल मीडिया कंपनियां यह सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन का सहारा लेती हैं कि उपयोगकर्ता उनकी सेवाओं का निःशुल्क लाभ उठा सकें, लेकिन इससे उपयोगकर्ता उत्पादों में बदल जाते हैं। अपरंपरागत रूप से, Bluesky अपने नेटवर्क को बनाए रखने के लिए एक नया तरीका खोजने की इच्छा रखता है, जिसकी शुरुआत सशुल्क सेवाओं से होगी।

Bluesky के सशुल्क सेवाओं के सुइट की पहली कतार कस्टम डोमेन हैं। व्यापक रूप से ज्ञात डोमेन रजिस्ट्रार, नेमचीप के सहयोग से प्रस्तुत, Bluesky पहले उपयोगकर्ताओं को अपने हैंडल के रूप में एक दर्जी डोमेन स्थापित करने की अनुमति देने के प्रावधान किए थे। आज तक, इसके 100,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं में से 13,000 से अधिक ने इस सेवा का लाभ उठाया है। हालाँकि, मौजूदा समाधान के लिए उपयोगकर्ताओं को डोमेन रजिस्ट्रार और डीएनएस सेटिंग्स से परिचित होना आवश्यक है। नई प्रीमियम सेवा का इरादा उपयोगकर्ताओं को मिनटों के भीतर एक दर्जी डोमेन स्थापित करने की अनुमति देकर इस प्रक्रिया को आसान बनाना है।

फर्म द्वारा एक अलग लेकिन संबंधित घोषणा में नेमचीप भुगतान सेवा के परिचालन खाका का विवरण दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि उपयोगकर्ता अपनी पसंद का डोमेन नाम कैसे चुन सकते हैं और बाद में इसे अपने Bluesky खाते से लिंक कर सकते हैं। हालांकि नेमचीप के साथ समझौते की शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह संभव है कि वे डोमेन नाम खरीद पर एक प्रकार की राजस्व हिस्सेदारी योजना को शामिल करते हैं।

अपने ब्लॉग पोस्ट और Bluesky से संबंधित पोस्टों में, फर्म का कहना है कि वह आने वाले समय में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य संभावित सेवाओं की खोज में शामिल होगी। इस बीच, कंपनी लगातार अपने फीचर सेट और नीति प्रावधानों को मजबूत कर रही है, अनुकूलित फ़ीड और नए मॉडरेशन दिशानिर्देशों को बढ़ावा दे रही है, जबकि मॉडरेशन और सुरक्षा के संबंध में अपने विचारों पर व्यापक सार्वजनिक प्रतिक्रिया मांग रही है।

विकेंद्रीकरण और संयम के दृष्टिकोण के लिए कई समुदाय के सदस्यों द्वारा कंपनी की हालिया आलोचनाओं के बाद, Bluesky इन चिंताओं को दूर करने के लिए अपने सक्रिय रुख में मजबूत है। उपयोगकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए अनुरूप समाधान पेश करके, Bluesky तेजी से खुद को सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में स्थापित कर रहा है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने अनूठे प्लेटफॉर्म की ओर प्रेरित कर रहा है। ऐपमास्टर के समान शक्तिशाली no-code टूल का लाभ उठाते हुए AppMaster, the platform offers robust features and flexibility that could potentially edge out competitors.