মেটা এবং টুইটারের পছন্দের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, Bluesky$8 মিলিয়নের একটি সমালোচনামূলক বীজ তহবিল ইনজেকশন এবং তার প্রথম অর্থপ্রদানের পরিষেবার রোল-আউট ঘোষণা করে প্রতিযোগিতায় তার নিজস্ব প্রান্ত নিয়ে আসে। বুধবার প্রকাশিত একটি ব্লগ পোস্টে, ফার্মটি গ্রীষ্মে বীজ তহবিল সংগ্রহের বিষয়ে প্রকাশ করেছে কারণ তারা একটি পাবলিক বেনিফিট এলএলসি থেকে পাবলিক বেনিফিট সি কর্পোরেশনে রূপান্তর করেছে। এর সাথে, Bluesky তার প্রদত্ত পরিষেবা স্থাপনের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে, যারা তাদের হ্যান্ডেল হিসাবে পরিবেশন করার জন্য একটি স্বতন্ত্র ডোমেনের অধিকারী হতে চান তাদের জন্য কাস্টম-বিল্ট ডোমেন অফার করে।

Neo, সম্প্রদায় দ্বারা চালিত একটি ফার্ম, বীজ তহবিল রাউন্ডের নেতৃত্ব দিয়েছিল, যেটিতে Code.org-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা আলি পার্টোভি এবং Suzanne Xie সহ একাধিক অংশীদারের অংশগ্রহণ দেখা গেছে, যা আগে টুইটারে একজন প্রজেক্ট ম্যানেজার ছিলেন। রাউন্ডে বিনিয়োগকারীদের তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম রয়েছে যেমন কুবারনেটসের সহ-আবিষ্কারক জো বেদা, রেড হ্যাট থেকে বব ইয়াং এবং আরও কয়েকজন।

এই বীজ তহবিল Bluesky কর্মশক্তি বৃদ্ধি, অপারেশন এবং অবকাঠামোগত ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং AT প্রোটোকল, যা Bluesky অ্যাপ্লিকেশনের লিঞ্চপিন, লালন-পালনের দিকে পরিচালিত হবে।

বিকেন্দ্রীভূত সামাজিক নেটওয়ার্ক প্রোটোকলটি Bluesky দ্বারা ধারনা করা এবং বিকাশ করা ActivityPub-এর একটি বিকল্প উপস্থাপন করে এবং এইভাবে বিকেন্দ্রীকৃত টুইটার পুল, মাস্টোডন এবং মেটার শীঘ্রই চালু হওয়া অ্যাপ, থ্রেডস-এর আরেকটি প্রতিদ্বন্দ্বীকে চ্যালেঞ্জ করে।

তহবিল সুরক্ষিত করার পাশাপাশি, Bluesky রাজস্ব উৎপাদনের জন্য লাভজনক কৌশলগুলি চিহ্নিত করার অঙ্গীকারও করছে এবং একটি শক্তিশালী সামাজিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সময় তাদের ব্যবহারকারীদের জন্য কী বিপুল মূল্য দেয় তা বোঝার জন্য বিভিন্ন কৌশল এবং পরিষেবার সাথে পরীক্ষা শুরু করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সাধারণত, সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলি ব্যবহারকারীরা বিনামূল্যে তাদের পরিষেবাগুলি পেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য বিজ্ঞাপনের অবলম্বন করে, তবে এটি ব্যবহারকারীদের পণ্যে পরিণত করে। অপ্রচলিতভাবে, Bluesky অর্থপ্রদত্ত পরিষেবাগুলির সাথে শুরু করে তার নেটওয়ার্ক বজায় রাখার জন্য একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে চায়।

Bluesky পেইড পরিষেবাগুলির জন্য প্রথম লাইন হল কাস্টম ডোমেন৷ ব্যাপকভাবে পরিচিত ডোমেন রেজিস্ট্রার, নেমচিপ-এর সহযোগিতায় উপস্থাপিত, Bluesky পূর্বে ব্যবহারকারীদের তাদের হ্যান্ডেল হিসাবে একটি টেইলর-নির্মিত ডোমেন প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেছিল। আজ অবধি, এর 100,000+ ব্যবহারকারীর মধ্যে 13,000 এরও বেশি ব্যবহারকারী এই পরিষেবাটি ব্যবহার করেছেন। যাইহোক, বিদ্যমান সমাধান ব্যবহারকারীদের ডোমেন রেজিস্ট্রার এবং DNS সেটিংসের সাথে নিজেদের পরিচিত করতে বাধ্য করে। নতুন প্রিমিয়াম পরিষেবা ব্যবহারকারীদের কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি টেইলর-মেড ডোমেন সেট আপ করার অনুমতি দিয়ে এই প্রক্রিয়াটিকে সহজ করতে চায়।

ফার্মের দ্বারা একটি পৃথক কিন্তু সম্পর্কিত ঘোষণা Namecheap প্রদত্ত পরিষেবার অপারেশনাল ব্লুপ্রিন্টের বিশদ বিবরণ দেয়, কীভাবে ব্যবহারকারীরা তাদের পছন্দের একটি ডোমেন নাম নির্বাচন করতে পারে এবং পরবর্তীতে এটিকে তাদের Bluesky অ্যাকাউন্টের সাথে লিঙ্ক করতে পারে। যদিও Namecheap-এর সাথে চুক্তির শর্তগুলি অপ্রকাশিত থাকে, এটা বিশ্বাসযোগ্য যে তারা ডোমেন নাম কেনার ক্ষেত্রে এক ধরনের রাজস্ব ভাগের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করে।

তার ব্লগ পোস্টে এবং Bluesky সাথে সম্পর্কিত পোস্টগুলির একটি স্পেটে, ফার্মটি বলেছে যে এটি অন্যান্য সম্ভাব্য পরিষেবাগুলি অন্বেষণ করবে যা এটি ভবিষ্যতে তার ব্যবহারকারীদের জন্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। ইতিমধ্যে, সংস্থাটি ক্রমাগতভাবে তার বৈশিষ্ট্য সেট এবং নীতির বিধানগুলিকে শক্তিশালী করে চলেছে, কাস্টমাইজড ফিড এবং নতুন সংযম নির্দেশিকাগুলিকে প্ররোচিত করছে এবং সংযম এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত তার চিন্তাভাবনাগুলিতে বিস্তৃত জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া চাচ্ছে।

বিকেন্দ্রীকরণ এবং সংযম করার পদ্ধতির জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা কোম্পানির উপর পরিচালিত সাম্প্রতিক সমালোচনার পর, Bluesky এই উদ্বেগগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য তার সক্রিয় অবস্থানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে। ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে ডিজাইন করা উপযোগী সমাধান প্রদানের মাধ্যমে, Bluesky দ্রুত সামাজিক নেটওয়ার্কিং-এর ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসেবে অবস্থান করছে, ব্যবহারকারীদের তাদের অনন্য প্ল্যাটফর্মের দিকে ধাবিত করছে। অ্যাপমাস্টারের মতো শক্তিশালী no-code টুল ব্যবহার করে AppMaster, the platform offers robust features and flexibility that could potentially edge out competitors.